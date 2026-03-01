Shia LaBeouf znów zatrzymany. Kolejne kłopoty z prawem

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Shia LaBeouf został ponownie zatrzymany w Nowym Orleanie. Z doniesień mediów dowiadujemy się, że aktor obecnie przebywa w areszcie. To kolejne kłopoty LaBeaoufa po zatrzymaniu w związku z "terroryzowaniem" miasta 17 lutego.

Mężczyzna z brodą i dobrze zadbaną fryzurą w eleganckim garniturze i muszce, patrzący wprost na aparat, tłum w tle jest rozmyty.
Shia LaBeoufDave BenettEast News

Shia LaBeouf w sobotę 28 lutego został ponownie zatrzymany w Nowym Orleanie pod zarzutem naruszenia nietykalności cielesnej. Do zatrzymania doszło dzień po wydaniu nowego nakazu w związku z wydarzeniami z 17 lutego. Według portalu Page Six aktor przebywa w areszcie w hrabstwie Orleans.

    Shia LaBeouf ma kolejne problemy z prawem

    Pierwsze informacje o zatrzymaniu LaBeoufa pojawiły się 18 lutego. Aktor usłyszał dwa zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej po incydencie, do którego doszło 17 lutego w czasie obchodów Mardi Gras - symbolicznego zakończenia karnawału w Nowym Orleanie, znanego z ulicznych parad i całonocnych zabaw.

    Świadkowie twierdzili, że gwiazdor serii "Transformers" był nietrzeźwy i "nieco agresywny". Nie miał na sobie koszulki ani nie posiadał gotówki, a jeden z nich stwierdził nawet, że w ostatnich dniach "terroryzował" miasto. Jednocześnie podkreślano, że jego zachowanie nie odbiegało znacząco od atmosfery panującej w tłumie - w okolicy trwała właśnie parada.

    Według relacji świadków LaBeouf początkowo pozował z uczestnikami imprezy do zdjęć i po zwróceniu uwagi założył koszulkę. Nalegał jednak na płatność kartą, mimo że bar przyjmował wyłącznie gotówkę. W pewnym momencie próbował wejść za bar i pytał zgromadzonych, czy wiedzą, kim jest. Został wyproszony z lokalu i oddalił się z miejsca zdarzenia.

    26 lutego aktor stawił się w sądzie w związku z oskarżeniami dotyczącymi bójki, do której doszło 17 lutego. Po przesłuchaniu wypuszczono go za kaucją wynoszącą 100 tysięcy dolarów. Na nagraniu z wydarzenia widać, jak wypowiada homofobiczne obelgi i uderza głową jedną z osób.

    Wraz z doniesieniami o ponownych kłopotach aktora z prawem, do mediów dotarły informacje o rozstaniu z Mią Goth. Para ponoć od roku już nie jest razem.

