"Bez twarzy" skupiał się na konflikcie agenta FBI Seana Archera (John Travolta) z szaleńcem Castorem Troyem (Nicolas Cage). Sprawa jest osobista - przestępca odpowiadał za śmierć syna stróża prawa. W wyniku akcji służb Troy zapada w śpiączkę. Okazuje się, że wcześniej ukrył na terenie Los Angeles bombę. By zdobyć informacje na jej temat i uratować setki istnień, Archer przechodzi skomplikowaną operację, w wyniku której zostaje mu przeszczepiona twarz Castora. Następnie trafia do więzienia, podając się za szaleńca. Ten w międzyczasie wybudza się ze śpiączki. Troy zmusza lekarzy, by przeszczepili mu twarz Archera. Zaczyna się wyścig z czasem. Sean z obliczem Castora musi znaleźć bombę, uratować swą reputację i przede wszystkim - ochronić najbliższych przed swym nemezis.

"Bez twarzy" weszło do kin w 1997 roku. Film był ogromnym hitem kasowym - zarobił ponad 245 milionów dolarów. Przeszedł do historii dzięki absurdalnej fabule, przesadzonych kreacjach aktorskich Travolty i Cage'a oraz typowej dla Woo przestylizowanej przemocy. To film, którego każdy element jest podniesiony do nastej potęgi - widz nie ma prawa się nudzić.

"Bez twarzy 2". John Travolta i Nicolas Cage mieli wrócić w sequelu

Wingard, który odpowiadał wcześniej za filmy z serii "Godzilla i Kong" oraz "Następny jesteś ty" i "Gościa", zapowiedział kontynuację "Bez twarzy" w 2022 roku. Za scenariusz miał odpowiadać Simon Barrett, jego stały współpracownik. Cage i Travolty zapowiedzieli, że powrócą do swych ról. Było to o tyle zaskakujące, że Castor Troy ginął w finale filmu. Barrett tłumaczył, że według niego szaleniec mógł przeżyć rany odniesione pod koniec "Bez twarzy".

Jeszcze w 2024 roku Wingard zapowiadał, że prace nad sequelem idą pełną parą, a scenariusz jest niesamowity. Jak podał "Collider", reżyser nie jest już związany z produkcją. Oznacza to, że w razie znalezienia jego następcy prace nad kontynuacją ruszą od początku. Paramount jest w trakcie poszukiwań nowego reżysera.