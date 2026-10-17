Selma Blair została aresztowana w niedzielę, 11 października, po incydencie na pokładzie samolotu lecącego z Los Angeles do Nowego Jorku. Według doniesień aktorka miała dopuścić się przemocy wobec członków załogi.

Blair miała m.in. próbować otworzyć drzwi samolotu podczas lotu, uderzyć pięścią i pogryźć członków załogi samolotu. Po wylądowaniu w Nowym Jorku do akcji wkroczyli funkcjonariusze organów ścigania. 54-letnia aktorka została zatrzymana, a ze względu na swój stan przewieziona na badania do szpitala. W trakcie transportu Blair rzekomo kilkukrotnie kopnęła w głowę policjanta. Po dotarciu do placówki medycznej zaatakowała także pielęgniarkę, która ostatecznie wniosła przeciwko niej formalne oskarżenie.

Aktorka została zwolniona za kaucją w wysokości 60 tysięcy dolarów. Jej obrońcy przekonują, że wybuch agresji był spowodowany nagłym brakiem leków oraz skrajnym przemęczeniem. Sama Blair nie przyznała się do postawionych jej zarzutów. W przypadku skazania grozi jej jednak od dwóch do siedmiu lat pozbawienia wolności.

Selma Blair zabrała głos. Wskazuje na problemy zdrowotne

W oficjalnym oświadczeniu przedstawiciel aktorki podkreśla, że "nie miała zamiaru nikogo skrzywdzić", a "cała historia jest znacznie bardziej złożona". Zaznaczył również, że Blair doświadczyła nagłego zdarzenia medycznego podczas lotu. W komunikacie zwrócono uwagę na jej zmagania ze stwardnieniem rozsianym.

W oświadczeniu przekazanym BBC przedstawiciele aktorki skrytykowali sposób przedstawiania incydentu w mediach. Zaprzeczyli także doniesieniom, jakoby Blair próbowała otworzyć drzwi samolotu.

Przedstawiciele aktorki poinformowali również, że cierpi ona na zespół rzekomoopuszkowy (PBA). To zaburzenie neurologiczne, które może powodować nagłe, mimowolne i trudne do kontrolowania reakcje, takie jak śmiech, płacz czy wybuchy złości, niekoniecznie odzwierciedlające rzeczywiste samopoczucie danej osoby.

"Selma nigdy wcześniej nie została aresztowana. Prosimy, by pamiętać, że ta historia jest znacznie bardziej złożona, niż przedstawiono w dotychczasowych doniesieniach, i by przed pochopnym osądem - zarówno na sali sądowej, jak i w opinii publicznej - wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności" - napisano w oświadczeniu.

Selma Blair: kariera

Selma Blair to amerykańska aktorka znana z ról w takich produkcjach jak "Legalna blondynka", "Szkoła uwodzenia" czy "Hellboy". W 2018 roku poinformowała, że choruje na stwardnienie rozsiane. Od tego czasu otwarcie opowiada o swoich zmaganiach z chorobą, zwracając uwagę na codzienne wyzwania związane z życiem z przewlekłym schorzeniem.



