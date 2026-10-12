Selma Blair aresztowana po incydencie na pokładzie samolotu. Co się stało?

Selma Blair to amerykańska aktorka znana z ról w takich produkcjach jak "Legalna blondynka", "Szkoła uwodzenia" czy "Hellboy". W 2018 roku poinformowała, że choruje na stwardnienie rozsiane. Od tego czasu otwarcie opowiada o swoich zmaganiach z chorobą, zwracając uwagę na codzienne wyzwania związane z życiem z przewlekłym schorzeniem.

Selma Blair została aresztowana. Co się stało?

Jak informuje Variety, Selma Blair została aresztowana w niedzielę, 11 października, po incydencie na pokładzie samolotu lecącego z Los Angeles do Nowego Jorku. Według doniesień aktorka miała dopuścić się przemocy wobec członków załogi.

TMZ przekazuje, że Blair próbowała otworzyć drzwi samolotu podczas lotu. Następnie miała uderzyć pięścią stewarda i pogryźć drugiego. Funkcjonariusze organów ścigania interweniowali w Nowym Jorku. 54-letnia aktorka została zatrzymana, a następnie przewieziona do szpitala na badania. Członkowie załogi zgłosili obrażenia, a jeden z nich wymagał pomocy medycznej w szpitalu.

Przedstawicielka Blair przekazała Variety, że aktorka doświadczyła nagłego incydentu medycznego, które doprowadziło do opisywanego zachowania. "Po wylądowaniu natychmiast udzielono jej pomocy medycznej. Jej stan jest obecnie stabilny" - poinformowała.

To nie pierwszy raz, gdy Selma Blair znalazła się w centrum podobnego incydentu. W 2016 roku, podczas podróży z czteroletnim synem, aktorka została wyniesiona z samolotu na noszach. Jak później przyznała, doświadczyła wówczas nagłego epizodu, który określiła jako "całkowitą psychozę i utratę kontaktu z rzeczywistością".