"Dziki Koń Dziewięć"

Irlandczyk Martin McDonagh jest jednym z ulubieńców festiwalu w Wenecji. Jego dwa poprzednie filmy, "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" i "Duchy Inisherin", debiutowały w tamtejszym Konkursie Głównym. Oba przyniosły mu nagrodę za scenariusz. Czy "Dziki Koń Dziewięć" okaże się godny Złotego Lwa?

Akcja filmu rozgrywa się w 1973 roku w Chile, na chwilę przed puczem wojskowym, po którym władzę przejął generał Augusto Pinochet. Dwóch agentów CIA otrzymuje nową misję, która wystawi na próbę ich długoletnią relację. W rolach głównych zobaczymy Johna Malkovicha, Sama Rockwella, Steve'a Buscemiego i Parker Posey. "Dziki Koń Dziewięć" zapowiada się jako mariaż filmu szpiegowskiego z typowym dla reżysera czarnym humorem. Analitycy już wróżą mu nominacje do Oscara w najważniejszych kategoriach.

Sam Rockwell i John Malkovich w filmie "Dziki Koń Dziewięć" Diego Araya Corvalán East News

"Możliwa miłość"

Pierwszy film koreańskiego mistrza Lee Chang-donga od czasu świetnie przyjętych "Płomieni" z 2018 roku. "Możliwa miłość" to historia dwóch małżeństw: zwolnionego z pracy mężczyzny i jego żony oraz dokumentalistki i jej męża. Znając poprzednie dokonania reżysera, szykuje się kontemplacyjne kino skupione na wewnętrznych konfliktach bohaterów.

Film został wystawiony przez Koreę Południową do wyścigu o nominację do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy.

"Primetime"

Debiut fabularny Lance'a Oppenheima przedstawi postać dziennikarza telewizyjnego Chrisa Hansena, który prowadził w stacji NBC program "To Catch a Predator". Skupiał się on na operacjach pod przykrywką, mających udaremnić przestępstwa wobec małoletnich.

Główną rolę w "Primetime" zagrał Robert Pattinson. Dla aktora to jeden z najbardziej pracowitych okresów w karierze. W tym roku mogliśmy zobaczyć go już w filmach "Drama" i "Odyseja". W grudniu wystąpi także w "Diunie: Części trzeciej". Przewiduje się, że jedna z tych ról może przynieść mu pierwszą nominację do Oscara.

Robert Pattinson w filmie "Primetime" Album Online East News

"Musk"

"Musk" to najnowszy film nagradzanego dokumentalisty Alexa Gibneya. Niemal czterogodzinna produkcja jest zapowiadana jako "wyczerpująca i szczera analiza" najbogatszego człowieka na świecie. Film będzie bazował na wielogodzinnych rozmowach reżysera z miliarderem. Laureat Oscara za "Kurs do Krainy Cienia" nie ukrywa, że jest krytyczny wobec działalności właściciela platformy X, przede wszystkim poparciu dla administracji Donalda Trumpa i pracy w niej.

Gibney pracuje nad "Muskiem" od 2022 roku. Film miał początkowo zadebiutować w maju w czasie festiwalu w Cannes. Nie doszło do tego, ponieważ reżyser był w trakcie montażu nowych scen. W Wenecji "Musk" zostanie pokazany w sekcji pozakonkursowej. Wytwórnia Bleecker Street jest jednak pewna jego sukcesu. Zapowiedziała już, że zgłosi go do wyścigu o Oscara w kategorii Najlepszy Film.

Elon Musk w 2024 roku ANDREW HARNIK Getty Images

"Bunkier"

Florian Zeller ma na swoim koncie wybitnego "Ojca" i bardzo złego "Syna". Skrajne opinie o jego poprzednich filmach potęgują oczekiwania wobec "Bunkra", który weźmie udział w weneckim Konkursie Głównym. Mamy do czynienia z reżyserem, któremu powinęła się noga, czy też z twórcą, który wypalił się przy świetnym debiucie?

"Bunkier" skupi się na architekcie granym przez Javiera Bardema, który zostaje zatrudniony przez miliardera do zaprojektowania schronu. W czasie pracy bohater zaczyna zastanawiać się nad swoim zleceniem oraz przyszłością świata. Zadaje sobie pytanie o wpływ najbogatszych na otaczającą go rzeczywistość.

"Cudze rzeczy"

Polski akcent tegorocznego festiwalu w Wenecji. Najnowszy film Grzegorza Dębowskiego, twórcy nagradzanego "Tyle co nic", znalazł się w sekcji Horyzonty. "Cudze rzeczy" opowiadają o Kasi (Monika Kwiatkowska), która żyje z okradania mieszkań. Gdy trafia do domu zmarłego mężczyzny, zaczyna podawać się za jego partnerkę. Wkrótce kobieta zdaje sobie sprawę, że jej życie mogło wyglądać zupełnie inaczej.

"To przede wszystkim opowieść o samotności we współczesnym świecie, ale też o kłamstwie, które być może bywa dobre; o relacjach, które tak łatwo zanikają; o potrzebie bliskości; o ludziach, którzy przestali się zauważać, i o więzi, która nie miała prawa się narodzić" - mówi o swoim filmie Dębowski.

Kiedy poznamy zwycięzców 83. MFF w Wenecji?

Laureatów Złotego Lwa i innych nagród w Konkursie Głównym 83. MFF w Wenecji wybierze jury pod przewodnictwem Maggie Gyllenhaal, amerykańskiej aktorki, reżyserki i scenarzystki. Zwycięzców poznamy 12 września 2026 roku.