Michael Douglas spowiada się przed fanami w nowej książce

Do amerykańskich księgarni właśnie trafiła wyczekiwana autobiografia Michaela Douglasa "One Helluva Ride". 82-letni gwiazdor "Nagiego instynktu" i "Fatalnego zauroczenia" ma na koncie imponujący filmowy dorobek, jednak w swojej książce nie skupia się wyłącznie na sukcesach i kulisach hollywoodzkiej kariery. Ku zaskoczeniu wielu fanów, Douglas przyznał się do licznych błędów z przeszłości: licznych zdrad, romansu z koleżanką z planu filmowego czy uzależnienia od narkotyków, które przed laty wymknęło się spod kontroli.

"W tej książce jestem dla siebie dość surowy i szczery. Starałem się postępować właściwie, ale zdarzały mi się sytuacje, w których byłem czarnym charakterem" - zapowiedział aktor.

Ukrywali swój romans przez ponad 40 lat

Jednym z najbardziej szokujących faktów ujawnionych w książce jest romans Michaela Douglasa z Kathleen Turner, do którego aktor przyznał się po ponad 40 latach. Aktorzy wielokrotnie dementowali plotki o swoim pozaekranowym uczuciu, mając na uwadze żonę Douglasa i ich syna. Gwiazdy filmu "Miłość, szmaragd i krokodyl" zakradały się do swoich pokoi hotelowych, o czym nie wiedzieli nawet Danny De Vito i reżyser filmu, Robert Zemeckis.

Douglas był wówczas mężem Diandry Luker, choć - jak zapewnia w książce - pozostawali w separacji. Ich związek rozpadł się, gdy Luker skonfrontowała się z aktorką na planie zdjęciowym i zażądała końca ich relacji.

Michael Douglas przyznał się również do romansu ze scenarzystką filmu, Diane Thomas.

Pozaekranowe uczucie na planie "Nagiego instynktu"

To nie jedyna rewelacja, o jakiej aktor pisze w swojej książce. Podczas prac nad "Nagim instynktem" spotykał się z młodszą o 20 lat Jeanne Tripplehorn, która w filmie wcieliła się w postać dr Beth Garner. Jak wyznał aktor, podczas gdy prasa skupiała się na jego domniemanej pozaekranowej relacji z Sharon Stone, on i Tripplehorn mogli cieszyć się sobą bez obaw o zdemaskowanie.

"Szalałem za nią. Miałem jednak na tyle zdrowego rozsądku, by wiedzieć, że po niemal dwudziestu latach małżeństwa najgorszym, co mógłbym w tamtej chwili zrobić, byłoby natychmiastowe wdawanie się w kolejny poważny związek. Mój związek z Jeanne przetrwał okres produkcji, a potem nasze drogi się rozeszły.

Michael Douglas rozstał się z pięcioma kobietami naraz

W 1998 roku Douglas poznał swoją przyszłą żonę Catherine Zetę-Jones, z którą w przyszłości doczekał się dwójki dzieci. Gwiazda musicalu "Chicago" oświadczyła, że chce wejść z nim w związek monogamiczny i wówczas aktor musiał wykonać "pięć szybkich telefonów" do kobiet, z którymi pozostawał w niezobowiązujących relacjach.

"Jestem pewien, że też spotykały się z innymi osobami. Tego dnia zadzwoniłem do każdej z nich, żeby powiedzieć, że poznałem kogoś i nie będziemy mogli się już widywać. Wszystkie przyjęły to dobrze" - wyznał aktor.

Gwiazdor szerzej opowiedział również o rozstaniu z żoną, do którego doszło w sierpniu 2013 roku. Aktor przyznał, że małżeństwo to ciężka praca, a odbudowanie relacji leży po obu stronach. "Jest już u nas dobrze. Tyle mogę powiedzieć" - zapewnił.

Problemy z używkami i rozpad pierwszego małżeństwa

Życie uczuciowe Douglasa to jedno, natomiast sporą część książki poświęcił również kwestii swojego uzależnienia od narkotyków. Aktor przyznał, że problem ten wymknął się niegdyś spod kontroli. Wspomniał o sytuacji, w której zażywał substancje odurzające w obecności O.J. Simpsona.

"Kokaina odegrała znaczącą rolę w rozpadzie mojego pierwszego małżeństwa, konieczne było poddanie się odwykowi… Z perspektywy czasu postrzegam ją jako niedorzeczny, bezużyteczny narkotyk. Jednak wtedy był to sposób na przedłużenie imprezy i odreagowanie napięcia" - wyznał aktor, który od wielu lat pozostaje wolny od nałogu.