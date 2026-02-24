O śmierci Carradine'a poinformowała jego rodzina. "Z głębokim smutkiem przekazujemy, że odszedł nasz ukochany ojciec, dziadek, wujek i brat Robert Carradine. W świecie, który wydaje się tak mroczny, Bobby był zawsze źródłem światła dla wszystkich, którzy go otaczali. Jesteśmy pogrążeni w żałobie po stracie tej pięknej duszy i chcemy docenić odważną walkę Bobby'ego z chorobą afektywną dwubiegunową. Mamy nadzieję, że jego historia zainteresuje innych tematem zaburzeń psychicznych i zachęci do walki ze stygmatyzacją osób cierpiących na nią. W tym czasie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, byśmy mogli opłakać tę niewyobrażalną stratę. Jesteśmy wdzięczni za wasze zrozumienie i współczucie" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez serwis "Deadline".

Keith, brat Roberta, wypowiedział się także o zmaganiach zmarłego z chorobą afektywną dwubiegunową. "Chcemy, żeby ludzie o niej wiedzieli" - mówił dla "Deadline". "Ta choroba go pokonała, a ja chcę uczcić jego walkę z nią i docenić jego piękną duszę. Był niezwykle utalentowany i będzie mi go brakowało każdego dnia. Będziemy znajdowali pocieszenie we wspomnieniach, jak potrafił być zabawny, jaki był mądry, akceptujący i tolerancyjny. Taki był mój braciszek".

Robert Carradine w filmie "Zemsta frajerów" Everett Collection East News

Robert Carradine. Kariera

Robert urodził się 24 maja 1954 roku. Był najmłodszym synem aktora Johna Carradine'a. Jego starszy brat Keith jest nagrodzonym Oscarem muzykiem oraz wykonawcą, znanym z seriali "Deadwood", "Dexter", "Teoria wielkiego podrywu" i "Fargo". Jego przyrodni brat, zmarły w 2009 roku David, także zrobił ogromną karierę przed kamerą. Wystąpił w serialu "Kung Fu" oraz w roli tytułowej w dylogii Quentina Tarantino "Kill Bill".

Robert debiutował w 1972 roku w westernie "Kowboje" z Johnem Wayne'em. Do występu namówił go jego brat David. Później pojawił się też w "Ulicach nędzy" Martina Scorsese i nagrodzonym trzema Oscarami "Powrocie do domu" Hala Ashby'ego. W 1980 roku wraz ze swoimi braćmi zagrał wyjętych spod prawa rewolwerowców Cole'a, Jima i Boba Youngerów w "Straceńcach" Waltera Hilla.

Swą najbardziej znaną rolę Robert zagrał w 1984 roku. Wystąpił wówczas w pierwszej części komedii "Zemsta frajerów". Wcielił się w Lewisa Skolnicka, który zakłada bractwo studenckie zrzeszające kujonów i fajtłapy. Carradine powtórzył tę rolę w trzech kontynuacjach (1987, 1992, 1994). Nawiązywał do niej także jako prowadzący reality show "Król nerdów" (2013-15). Rozpoznawalność przyniósł mu także udział w serialu "Lizzie McGuire", który był emitowany w latach 2001-2004. Wcielił się w ojca tytułowej bohaterki, granej przez Hilary Duff.