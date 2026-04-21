Informację o śmierci Huttona potwierdziła jego żona, aktorka Bridget Hoffman, w rozmowie z "The Hollywood Reporter". Od 13 miesięcy zmagał się on z glejakiem wielopostaciowym, agresywny nowotworem mózgu.

Rif Hutton. Kariera

Hutton urodził się 28 listopada 1952 roku w San Antonio w Teksasie. Po studiach zaciągnął się do marynarki wojennej. Po zakończeniu służby przeprowadził się do Los Angeles, by rozpocząć karierę aktorską. W latach 80. i 90. pojawiał się gościnnie w popularnych serialach, między innymi "Świecie według Bundych", "Skrzydłach", "Nowych przygodach Supermana" i "Kronikach Seinfelda".

Rozpoznawalność przyniosła mu rola doktora Rona Welcha w serialu "Doogie Howser", który opowiadał o nastoletnim geniuszu medycznym. Hutton wystąpił w 17 odcinkach w czasie czterech sezonu produkcji. W latach 1997-2001 pojawił się w "JAG - Wojskowym Biurze Śledczym".

Rif Hutton. Jego głos słyszeliśmy w kultowych produkcjach

Hutton był także uznanym aktorem głosowym. Mogliśmy go usłyszeć w między innymi "Shreku", "Madagaskarze", "Księżniczce i żabie", "Rio" i "Spider-Manie: Uniwersum".

"Ludzie wiedzieli, że jeśli go zatrudnią do podkładania głosu, zjawi się najlepiej przygotowany - zawsze taki był" - tak wspominał zmarłego aktor głosowy Steve Apostolina we wpisie w portalu Facebook. "Niemal zawsze pierwszy przychodził do pracy. Kilka razy miałem przyjemność go wyprzedzić, ale zdarzało się bardzo rzadko".