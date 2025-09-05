Wstrząsająca historia oparta na faktach

Nominowana do Oscara Kaouther Ben Hania opowiada historię, która nie tak dawno wstrząsnęła światem. 29 stycznia 2024 roku pracownicy Czerwonego Półksiężyca otrzymali pilne wezwanie, że gdzieś w Strefie Gazy w samochodzie ukrywa się kilkuletnia dziewczynka. Chwilę wcześniej pojazd stał się obiektem ostrzału izraelskich żołnierzy, w efekcie którego śmierć poniosło sześcioro członków rodziny Hind. Uratowała się tylko ona. Przerażona, schowana w samochodzie pośród krwi i martwych ciał, błaga o pomoc.

Ben Hania skupia się na kilku godzinach po nawiązaniu telefonicznego kontaktu z Czerwonym Półksiężycem, podczas których jest organizowana misja ratownicza. Mimo że najbliższa karetka znajduje się w odległości ledwie ośmiu minut od miejsca, gdzie ukrywa się Hind, wszystko rozbija się o procedury. By podjąć akcję, potrzebne jest szereg zgód, włącznie z aprobatą ministra. Co uwypukla problem dotyczący braku skuteczności pomocy humanitarnej w strefie konfliktu.

Mimo że reżyserka sprowadza akcję do jednego pomieszczenia, narracja przebiega dwutorowo. Z jednej strony obserwujemy gorączkowe, desperackie próby pracowników Czerwonego Półksiężyca, by w końcu otrzymać zielone światło i wyciągnąć dziewczynkę z tego piekła. Z każdą minutą w biurze, gdzie operatorzy mają swoją kwaterę, robi się coraz bardziej nerwowo. W obliczu dramatycznej sytuacji oraz coraz większej bezsilności, wszystkim puszczają powoli emocje. Dramatyczną sytuacją przeżywa najbardziej Omar (Motaz Malhees), który usłyszał w słuchawce głos dziewczynki jako pierwszy i czuje się za nią szczególnie odpowiedzialny. Pełna napięcia atmosfera udziela się i nam, powodując, że dosłownie zastygamy w fotelu kinowym. A przecież znamy tę historię i wiemy, że jej finał tej będzie tragiczny.

Druga linia narracyjna skupiona jest wokół próby utrzymania kontaktu telefonicznego z dziewczynką. O ile to, co dzieje się w kwaterze Czerwonego Półksiężyca, jest inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami fikcją, o tyle nagrania dźwiękowe są autentyczne. Słyszymy prawdziwy głos, płacz i błaganie o pomoc Hind oraz zagłuszające ją wystrzały. Omar wraz z siedzącą obok niego Raną (Sara Kilani) próbują uspokoić dziewczynkę i choć na chwilę skierować jej myśli na inne tory. Co jakiś czas dochodzi do nas głos prawdziwych pracowników Czerwonego Półksiężyca, którzy rozmawiali wtedy z Hind.

Autentyczne nagrania porażają widza

Pojawiają się głosy podważające etyczność wykorzystania tych nagrań przez Ben Hanię. Niemniej, efekt jest porażający. Tunezyjska reżyserka nie pokazuje w "The Voice of Hind Rajab" przemocy w sposób bezpośredni. Jedynie słyszymy albo widzimy jej skutki na zdjęciach dokumentujących miejsce tragedii. Jest ona przez to jeszcze bardziej uderzająca. Celem tego filmu jest wywołanie w nas poczucia dyskomfortu i sprawienie, żebyśmy wiedzieli oraz pamiętali tę okrutną zbrodnię. Chodzi też o to, by jej wstrząsający zapis dotarł do największej liczby ludzi na całym świecie. Na pewno pomogą w tym wielkie nazwiska, które zaangażowały się w film w charakterze producentów - Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón czy Jonathan Glazer. To daje dużą szansę, że pamięć o Hind Rajab będzie trwała.

Mimo że film Ben Hanii osadzony jest w konkretnej rzeczywistości i jest symbolem cierpienia Palestyńczyków, można go też odczytać szerzej. Nie tylko jako opowieść o tym, co dzieje się w obecnie Strefie Gazy. "The Voice of Hind Rajab" jest dla mnie wstrząsającym świadectwem tego, że największymi ofiarami każdego konfliktu zbrojnego są dzieci. Po burzy oklasków dla filmu następuje bolesna cisza. I trwa ona naprawdę długo.

8/10

"The Voice of Hind Rajab" , reż. Kaouther Ben Hani, Francja, Tunezja 2025.