Rebecca Ferguson skonfrontowała się z toksycznym aktorem. Interweniowali producenci

Ferguson nie określiła, czy chodzi o mężczyznę, czy o kobietę. Po raz pierwszy wspomniała o przykrej sytuacji w 2024 roku w podcaście "Reign with Josh Smith". Osoba byłą główną gwiazdą filmu i podważała otwarcie jej kompetencje. "Nazywasz siebie aktorką?", "Mam z tym pracować" – słyszała gwiazda serii "Mission: Impossible".

Rebecca Ferguson skonfrontowała się z toksycznym współpracownikiem

"A ja tam stałam i rozklejałam się" – wspominała Ferguson. "Pamiętam ten moment, a tamta istota ludzka była tak niepewna siebie i wściekła, bo scena nie mogła wyjść". W końcu skonfrontowała się z agresorem.

"Spojrzałam tej osobie w oczy i powiedziałam, że może się odwalić. ‘Mogę grać z piłką tenisową. Nie chcę cię nigdy więcej widzieć’. A potem przyszli producenci i powiedzieli, że nie mogę tak mówić do głównej gwiazdy" – zakończyła.

Aktorka nigdy nie sprecyzowała, o kogo chodzi. Przy różnych okazjach zaznaczyła, że nie miała na myśli Hugh Jackmana, Toma Cruise’a i Ryana Reynoldsa.

"Inne osoby, które pracowały [z agresorem], też miały kiepski czas" – dodała w rozmowie z "The Sunday Times". Stwierdziła także, że sytuacja była skomplikowana, a sama nie jest zadowolona ze swojego zachowania podczas konfrontacji. Zaznaczyła jednocześnie, że nie obchodzi jej, czy osoba, o której mówi, rozpozna siebie w jej wypowiedziach.

"Dom pełen dynamitu". O czym opowiada najnowszy film Kathryn Bigelow?

Fabuła produkcji "Dom pełen dynamitu" osnuta jest wokół grupy oficjeli Białego Domu, którzy muszą zapobiec "zbliżającemu się zagrożeniu i ocalić Stany Zjednoczone przed katastrofą". Akcja rozgrywa się w czasie rzeczywistym.

Za kamerą stanęła Kathryn Bigelow, laureatka Oscara za film „The Hurt Locker: W pułapce wojny”, a scenariusz napisał Noah Oppenheim, odpowiedzialny m.in. za filmy "Jackie", "Więzień labiryntu" czy serial "Dzień zero". W rolach głównych poza Ferguson wystąpili Idris Elba, Gabriel Basso, Jared Harris, Moses Ingram, Willa Fitzgerald i Anthony Ramos.

Film debiutował podczas 82. MFF w Wenecji w głównej sekcji konkursowej. Użytkownicy Netfliksa będą mogli go zobaczyć już 24 października 2025 roku.