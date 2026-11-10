Wszystko w filmie Beth de Araújo wychodzi od przypadkowego zdarzenia, gdy podczas porannej przebieżki po parku ośmioletnia dziewczynka staje się świadkiem brutalnego przestępstwa. Jej ojciec przybiega spóźniony i nie jest w stanie pomóc ani roztrzęsionej ofierze, ani córce. Na twarzy tytułowej Josephine rysuje się przede wszystkim brak zrozumienia dla tego, co właśnie się stało. Zostaje trauma, która zaczyna narastać. To nie tylko opowieść o końcu niewinności, ale też o rodzicach dziewczynki. Zadają oni sobie pytanie, jak powinni zareagować na zauważalne niepokojące konsekwencje tragicznego zdarzenia.

Jak poradzić sobie z tragedią?

Brazylijsko-amerykańska reżyserka opowiada w "Josephine" swoją historię. Przed laty była tą ośmioletnią dziewczynką, która doznała szoku. Osobisty wymiar filmu sprawia, że jest on tak dobrze napisany i nie ma w nim cienia fałszu. Prawda rysuje się także na niewinnej twarzy wcielającej się w główną bohaterkę Mason Reeves, dla której jest to aktorski debiut. W jej ekranowych rodziców wcielili się Channing Tatum i Gemma Chan. Mimo wspólnego celu, jakim jest ochrona dziecka, De Araújo stawia ich po dwóch stronach barykady. Mężczyzna, który - jak sam o sobie mówi - jest w domu od spraw fizycznych, reprezentuje starą szkołę wychowania. Uważa, że Josephine musi sobie poradzić bez zbędnych rozmów, okazywania słabości lub korzystania z pomocy psychologicznej. W tańczącej na co dzień w balecie żonie jest za to dużo wrażliwości, empatii i potrzeby rozbrojenia tej tykającej bomby za pomocą rozmów. Zwłaszcza że tragedia ma wpływ na zachowanie jej córki.

Decyzja, czy dziewczynka powinna zeznawać w sądzie, jest dla małżonków jednym z punktów spornych. Reżyserka stawia tym samym przed widzem dylemat, który nie jest prosty do rozstrzygnięcia. Na szali po jednej stronie pojawia się potrzeba sprawiedliwości i zapobiegnięcia kolejnym przestępstwom, z drugiej - oszczędzenie dziecku procesowego piekła i możliwego pogłębienia traumy. Araújo przeprowadza nas krok po kroku przez procedury, jakie zostały stworzone z myślą o podobnych sytuacjach. Nie są one łatwe w odbiorze nawet dla osób, które nie są rodzicami.

"Josephine" to gęsty i intensywny seans

Struktura "Josephine" przypomina mi trochę budowę drzewa: jedna centralna oś, jaką jest zdarzenie z początku filmu, a pod powierzchnią szereg rozchodzących się w różne strony korzeni, czyli jego wszelkich konsekwencji. Te mają co prawda wspólny mianownik, ale oddziaływają na różne sfery życia: w domu, szkole, pracy, w relacjach. Film de Araújo, który wygrał ostatni Sundance Film Festival (zdobył Nagrodę Główną Jury i Nagrodę publiczności), jest bardzo gęsty i intensywny. W trakcie seansu nie daje nam chwili wytchnienia. To jednak jego duża siła i powód, dla którego można go postrzegać w kategoriach nie tylko filmowego seansu, ale i doświadczenia.

8/10

"Josephine", reż. Beth de Araújo, USA 2026, dystrybucja: Monolith Films, premiera kinowa: 15 stycznia 2027 roku