Producent "Dziewczyn z Dubaju" z ośmioletnim zakazem prowadzenia działalności gospodarczej

Zgodnie z orzeczeniem sądu upadłościowego Stępień nie może prowadzić działalności gospodarczej ani zasiadać w organach spółek do 2033 roku. Uznano, że producent nie współpracował z syndykiem Markiem Malechą po ogłoszeniu upadłości Ent One Investments.

Według przepisów po ogłoszeniu upadłości należy przekazać syndykowi majątek firmy wraz z dokumentacją i złożyć stosowne oświadczenie przed sądem. Według Malechy między nim i Stępniem doszło do tylko jednego spotkania. Później producent miał nie odpowiadać na wezwania, a udzielane przez niego odpowiedzi miały być niepełne. Syndyk zarzucił mu rażące naruszenie obowiązków, w rezultacie których nie otrzymał kluczowych informacji dotyczących produkcji filmowych i praw autorskich.

W grudniu 2021 roku sąd nałożył na Stępnia karę 15 tysięcy złotych grzywny i objął go zakazem opuszczania kraju bez zgody sędziego komisarza. Postępowanie toczyło się bez udziału producenta. Gdy przebywał w areszcie, odmówił odbioru pisma. Po zwolnieniu nie stawił się przed sądem.

Spór między syndykiem i Stępniem toczy się także o wpływy z filmu "Dziewczyny z Dubaju". Sąd pierwszej instancji wydał wyrok, według którego ich przekazanie z Ent One Investments do spółki Ent One Studios było bezskuteczne. Jednak sąd apelacyjny uchylił tę decyzję z powodów formalnych.

Emil Stępień. Kariera filmowa

Emil Stępień jest producentem, który współpracował z Patrykiem Vegą przy filmach "Last Minute", "Służby specjalne", "Pitbull. Nowe porządki" i "Pitbull. Niebezpieczne kobiety". W 2018 roku pełnił podobną funkcję przy "Pitbullu. Ostatnim psie" Władysława Pasikowskiego.

W 2021 roku do kin wszedł film "Dziewczyny z Dubaju" Marii Sadowskiej. Stępień wyprodukował go razem z piosenkarką Dorotą Rabczewską, z którą był w związku małżeńskim w latach 2018-2021. Przed premierą oboje toczyli spór dotyczący ostatecznej wersji montażowej filmu.