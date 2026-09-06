"Primetime". To mogła być jego kolejna wielka rola. Tym razem wypadł blado

Kuba Armata

Kuba Armata

Dobrze pamiętam, jak w 2001 roku oglądałem z wypiekami na twarzy kolejne odcinki "Big Brothera". Było to pierwsze polskie reality show, które pokazało milionom rodzimych widzów ogromną siłę tego telewizyjnego formatu. Amerykanie znali je już od kilku dobrych dekad i stopniowo przesuwali granicę tego, co można pokazać. Na tej kwestii skupił się Lance Oppenheim w swoim fabularnym debiucie.

Robert Pattinson w beżowym garniturze i czerwonym krawacie, trzymający kartki przy jasnoróżowej ścianie.
Robert Pattinson w filmie "Primetime"Album OnlineEast News

Amerykański reżyser lubi mocne, chwytliwe tematy, co widać było już w jego twórczości dokumentalnej. Mimo że "Primetime" to fabuła, fikcja nie wyparła tu rzeczywistości w pełni. Oppenheim sięgnął po prawdziwą historię gwiazdy stacji NBC Chrisa Hansena oraz programu "To Catch a Predator", którego był pomysłodawcą i prowadzącym. Tytuł formatu mówił wszystko. Hansen, w filmie grany przez Roberta Pattinsona, konfrontował przed kamerami osoby podejrzewane o przestępstwa wobec dzieci. W rzeczywistości był to w dużej mierze wyreżyserowany spektakl, poprzedzony długimi przygotowaniami, wprowadzeniem w role wyglądających niewinnie aktorów i wreszcie przeprowadzoną prowokacją. Oppenheima mniej interesują same przestępstwa. Woli skupić się na wprawieniu telewizyjnej machiny w ruch oraz losach wplątanych w nią ludzi.

Drugi plan błyszczy, ale Robert Pattinson wypada blado

Świat "Primetime" pozbawiony jest jakichkolwiek skrupułów. Jedyną wartością, jaka się w nim liczy, są słupki oglądalności. Rzeczywistość ta napędzana jest przez Hansena i jego producentkę (Merritt Wever). Duet niezwykle sprawczy, ale jednocześnie uosabiający najgorsze cechy branży, której mottem mogą być słowa "kto pierwszy, ten lepszy". Egocentryzm i brak moralnego kręgosłupa to cechy gwarantujące sukces, a podkładanie nogi konkurencji i działanie po trupach do celu są stałą praktyką. Pattinson zwykle sprawdzał się w tak intensywnych i dynamicznych kreacjach, jak chociażby w "Good Time" braci Safdie. Jednak u Oppenheima wypadł dość blado. Być może to kwestia nie najlepszego poprowadzenia przez reżysera, a może "zasługa" wyrazistego drugiego planu. Postaci, które tam obserwujemy, począwszy od wspomnianej producentki przez researchera i realizatora programu (Matthew Maher), a zwłaszcza Dana Plumba (Skyler Gisondo), młodego aktora pełniącego funkcję wabika, to najmocniejszy punkt filmu.

Zbliżenie twarzy mężczyzny o intensywnym spojrzeniu, ukazane w podzielonym na segmenty ekranie.
Robert Pattinson w filmie "Primetime"Album OnlineEast News

Amerykański reżyser, pokazując od kuchni kolejne etapy realizacji programu, uświadamia też, co ta praca robi z ludźmi. Działanie w stresie, pod presją i na wysokiej adrenalinie sprawia, że członkowie ekipy potrzebują do funkcjonowania coraz mocniejszych bodźców. Jednocześnie odzierani są z wrażliwości, co najlepiej widać na przykładzie Plumba - początkowo nieco zagubionego, naiwnego i wierzącego w rozwój kariery aktorskiej, a z czasem dużo bardziej wyrachowanego, oschłego i przebiegłego.

Strona formalna jest zbyt efekciarska

Do przedstawienia głośnego tematu Oppenheim dobrał dość efekciarskie środki. Myślę tu o zdjęciach, wyrazistej kolorystyce, dynamicznym montażu i czasem wręcz idealnie dopieszczonej scenografii. Rozumiem ten wybór. W końcu krzykliwość i wyrazistość to główne cechy większości reality show, ale dla mnie za bardzo odwracają to uwagę od samego tematu. Teledyskowy charakter niektórych scen drażni i osłabia ich znaczenie. Niewykluczone, że wybrzmiałoby ono znacznie mocniej, gdyby "Primetime" był zrealizowany za pomocą nieco prostszych środków. Czasem lepsze jest wrogiem dobrego.

6/10

"Primetime", reż. Lance Oppenheim, USA 2026, dystrybucja: M2 Films, premiera kinowa: 9 października 2026 roku

"Dzika noc 2" [trailer]materiały dystrybutora
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