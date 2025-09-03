Prawie 24-minutowe owacje w Wenecji. Żaden film tak nie poruszył widzów

"The Voice of Hind Rajab" przedstawia historię, która wydarzyła się 29 stycznia 2024 roku. Podczas próby ucieczki z Gazy zginęła pięcioletnia Hind Rajab oraz jej wujek, ciotka, czwórka kuzynów i dwóch ratowników, którzy próbowali im pomóc. Władze Izraela oświadczyły, że ich siły nie były odpowiedzialne za tragedię. Zaprzeczyły temu śledztwa dziennikarskie przeprowadzone przez "The Washington Post" i Sky News.

Twórcy "The Voice of Hind Rajab" apelują o zakończenie działań wojennych w Gazie

Przed projekcją odbyła się konferencja prasowa, na której Ben Hania zjawiła się wraz ze swoimi aktorami i członkami ekipy. Przywitała ich minutowa owacja. Później głos zabrała aktorka Saja Kilani. "Dosyć ludobójstwa, głodu, dehumanizacji, zniszczenia i trwającej okupacji" – zaczęła.

Zdjęcie Twórcy filmu "The Voice of Hind Rajab" podczas 82. MFF w Wenecji. Kaouther Ben Hania ze zdjęciem Hind Rajab / Elisabetta A. Villa / Contributor / Getty Images

"Ten film to nie opinia lub fantazja. Opowiada prawdę. Historia Hind to historia całego narodu. Jej głos jest jednym spośród dziesiątek tysięcy dzieci, które zginęły w Gazie w czasie ostatnich dwóch lat. To głos każdej córki i każdego syna, który ma prawo marzyć i żyć z godnością. Wszystko to zostało jej odebrane na oczach [świadków]" – kontynuowała.

Ben Hania wyjaśniła, że film powstał z "głębokiego pragnienia, gniewu i poczucia bezsilności". "Byłam otoczona wspaniałymi ludźmi, otrzymałam wsparcie ze strony matki Hind i jej rodziny oraz pracowników Czerwonego Krzyża, którzy są prawdziwymi bohaterami tej historii" - mówiła reżyserka.

"The Voice of Hind Rajab" pobiło niemal dwudziestoletni rekord

"The Voice of Hind Rajab" otrzymało owacje trwające 23 minuty i 50 sekund. To rekord w historii festiwali filmowych. W Wenecji najdłużej oklaskiwanym filmem było do tej pory "W pokoju obok" Pedra Almodóvara, które rok temu wyróżniono Złotym Lwem. Natomiast dotychczasowym rekordzistą w historii wszystkich festiwali był "Labirynt fauna" Guillermo del Toro, którego premiera odbyła się w Cannes w 2006 roku. Spotkał się on z 22-minutowymi owacjami.

W czasie oklaskiwania filmu Ben Hanii publiczność zaczęła skandować hasło "wolna Palestyna", a wywodzący się z tego kraju aktor Motaz Malhees wyciągnął jego flagę. Pozostali członkowie obsady trzymali zdjęcie przedstawiające Hind Rajab.

Zdjęcie Kadr z filmu "The Voice of Hind Rajab" / ASSOCIATED PRESS/East News / East News

"The Voice of Hind Rajab" faworytem w walce o Złotego Lwa?

"The Voice of Hind Rajab" otrzymało w zeszłym tygodniu wsparcie wielu wielkich nazwisk przemysłu filmowego: Brada Pitta, Joaquina Phoeniksa, Rooney Mary, Alfonsa Cuaróna i Jonathana Glazera. Wszyscy są producentami wykonawczymi filmu. Mara i Phoenix uczestniczyli w premierze w Wenecji. Kamery uchwyciły, jak po zakończonym seansie amerykańskie gwiazdy przytulały członków obsady dzieła Ben Hanii.

"The Voice of Hind Rajab" było jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów weneckiego Konkursu Głównego. Teraz wydaje się najmocniejszym kandydatem w walce o tegorocznego Złotego Lwa.

Polskim dystrybutorem "The Voice of Hind Rajab" jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.