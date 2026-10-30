"Clayface"

"Clayface" skupia się na Matcie Hagenie, aspirującym aktorze, który zostaje potwornie oszpecony. Zdesperowany mężczyzna decyduje się na eksperymentalną terapię, która ma przywrócić mu dawny wygląd. Terapia kończy się pozornym sukcesem. Wkrótce dają jednak o sobie znać jej przerażające skutki uboczne.

Film Jamesa Watkinsa jest częścią Kinowego Uniwersum DC i powstał na bazie komiksów o jednym z najbardziej znanych przeciwników Batmana. Pierwsza postać nosząca ten pseudonim debiutowała na kartach "Detective Comics" w 1940 roku. W latach 60. złoczyńca zyskał zdolność transformacji swojego ciała, dzięki czemu mógł udawać inne osoby lub wytwarzać broń. Od tego czasu Clayface jest przedstawiany jako żywa góra gliny.

Co ciekawe, nie będzie to debiut Clayface'a w Kinowym Uniwersum DC. Po raz pierwszy pojawił się w jednym z odcinków "Koszmarnego Komanda". Głos podłożył pod niego Alan Tudyk.

Kadr z filmu "Clayface" Album Online East News

"Witajcie w Hope"

Mieszkańcy spokojnego, nadmorskiego miasta Hope zostają odcięci od świata przez śmiercionośne pożary, które trawią okoliczne lasy. Policja otrzymuje liczne meldunki o niezwykłej aktywności drapieżnych zwierząt, które zaczynają atakować ludzi. Wkrótce okazuje się, że te dramatyczne wydarzenia są zapowiedzią czegoś znacznie gorszego.

Ludzie zaczynają ginąć w coraz bardziej drastycznych okolicznościach i wkrótce staje się jasne, że Hope stało się celem ataku tajemniczych istot, które nie przypominają ani ludzi, ani zwierząt. Skąd pochodzą, jakie są ich zamiary i czy Hope jest tylko częścią jakiegoś większego planu? Odpowiedzi na te pytania próbuje znaleźć dwóch miejscowych policjantów. Żeby to zrobić, muszą jednak przede wszystkim przetrwać.

"Witajcie w Hope" to najnowszy film Na Hong-jina, twórcy świetnie przyjętego horroru "Lament". Jego światowa premiera odbyła się w czasie 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie walczył o Złotą Palmę.

Kadr z filmu "Witajcie w Hope" materiały prasowe

"Labirynt fauna"

"Labirynt fauna" Guillermo del Toro wraca do polskich kin z okazji 20. rocznicy swej premiery. Film walczył o Złotą Palmę w Cannes. Następnie otrzymał szereg nagród branżowych i nominacji do nich. Zdobył między innymi trzy Oscary - za charakteryzację, scenografię i zdjęcia.

Hiszpania, 1944 rok. 12-letnia Ofelia wyprowadza się wraz z matką do wiejskiego domu okrutnego ojczyma, kapitana Vidala. Posiadłość położona jest w pobliżu starego zrujnowanego labiryntu, który szybko staje się ulubionym miejscem zabaw dziewczynki. Ofelia, nie mogąc poradzić sobie z samotnością i brutalnością otaczającej rzeczywistości, wymyśla swój własny wyimaginowany świat. Jest on pełny fantastycznych stworów i tajemniczych miejsc, do których ucieka przy każdej możliwej okazji. Ową krainą włada tytułowy faun.

Kadr z filmu "Labirynt Fauna" Estudios Picasso / Tequila Gang East News

"Inni"

Zbliża się koniec drugiej wojny światowej. Po pięknym, pustym wiktoriańskim dworze niosą się echem głosy dwójki dzieci. Chłopczyk i dziewczynka cierpią na rzadką chorobę, alergię na światło słoneczne. W dworze obowiązują bezlitosne reguły: dom ma być zawsze pogrążony w półmroku, a drzwi nie wolno otwierać nie zamknąwszy uprzednio wszystkich innych. Grace na próżno oczekuje powrotu męża z frontu. Odludna, smagana wichrem wyspa Jersey napawa ją lękiem. Tylko w domu czuje się naprawdę bezpiecznie. Niesłusznie...

Kobietę zaczyna osaczać gąszcz pytań, na które nie umie znaleźć odpowiedzi. Dlaczego służba w niewyjaśnionych okolicznościach opuszcza dwór? Dlaczego córeczka opowiada o dziwnych postaciach odwiedzających jej pokoik? Dlaczego Grace nie potrafi oprzeć się wrażeniu, że nie są to tylko dziecinne fantazje?

"Inni" Alejandra Amenábara wracają do polskich kin 25 lat po swej premierze. Film debiutował w czasie festiwalu w Wenecji. Występującą w roli głównej Nicole Kidman nominowano później do Złotego Globu i nagrody BAFTA.

Kadr z filmu "Inni" Steinberg AKPA

"Camino dla opornych"

"Camino dla opornych" opowiada historię Fréd, nauczycielki z 15-letnim stażem, która po niefortunnym incydencie z uczennicą zostaje zawieszona w pracy. Jakby tego było mało, jej życie prywatne również zaczyna się sypać. Za namową przyjaciółki dołącza do programu wsparcia młodzieży i zostaje mentorką 17-letniego Adama - chłopaka z wybuchowym charakterem i nie najlepszą kartoteką.

Przed nimi wyzwanie, które brzmi jak kara wymyślona przez kogoś bez litości: trzy miesiące pieszej wędrówki do Santiago de Compostela bez telefonu, bez internetu i z obowiązkowym limitem 25 kilometrów dziennie. Ona próbuje zostawić za sobą przeszłość, on - nauczyć się panować nad gniewem i pogodzić z bolesnymi wspomnieniami.

Każdy kolejny kilometr to mieszanka kłótni, śmiechu, zaskakujących zwierzeń i nieoczekiwanych przygód. Wśród zapierających dech krajobrazów rodzi się między nimi niezwykła relacja, która zmieni więcej, niż mogliby przypuszczać.

"Freak Show"

Dokument "Freak Show" Łukasza Rondudy i Filipa Pawlaka opowiada o grupie artystów z niepełnoprawnością, która przygotowuje prowokacyjne otwarcie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Pomysłem jest inscenizacja pokazu dziwolągów, która ma odbyć się w noc Halloween. Kamera towarzyszy artystom podczas przygotowań, a jednocześnie ukazuje budowanie relacji między nimi oraz ich motywacje i lęki.

"Wyspa pająków"

Chcieli tylko dobrze się bawić. Teraz muszą walczyć o przetrwanie. Grupa influencerów trafia na rajską wyspę, by uczestniczyć w otwarciu Pearl Haven, najbardziej luksusowego hotelu świata. Zaproszeni goście mają zrobić z wydarzenia viralowy hit. Słońce, egzotyka i impreza życia szybko zmieniają się w koszmar, gdy wyspę opanowują śmiertelnie niebezpieczne pająki.

Na fotelu reżysera "Wyspy pająków" zasiadł Christopher Smith, specjalista od horrorów, który debiutował przebojowym "Lękiem" z Franką Potente i Seanem Harrisem. O "Wyspie pająków" mówił tak: "Chciałem, aby widzowie poczuli się, jakby tam byli - by odczuli każdy dźwięk, każdy ruch, każdą chwilę. Wyspa jest nie tylko tłem. Jest bohaterem. Jest nieprzewidywalna, piękna i całkowicie obojętna na nasz los".

"Wiedźmia matka"

Cypr, koniec XIX wieku. Malarka Eleni stara się wskrzesić swoje zmarłe dzieci, ale zamiast tego przez przypadek przyzywa Kallikantzari - złowrogie stworzenie z lokalnego folkloru, które będzie próbowało zniszczyć całą wioskę.

Jeśli przywykliście do tego, że folk horror korzysta przede wszystkim z legend i podań anglosaskich lub słowiańskich, "Wiedźmia matka" przyniesie wam powiew gatunkowej świeżości. Zamiast wilgotnych lasów mamy bowiem do czynienia z nasłonecznioną, skalną wioską, a zamiast klasycznej wiedźmy - z potworem wyjętym prosto z greckiego i cypryjskiego folkloru.

Pochodzący z Cypru reżyser Minos Papas ma przy tym podejście podobne do Roberta Eggersa - jego fabuła wychodzi z rozbudowanego researchu, a w swoim filmie stara się możliwie najbardziej realistycznie oddać świat dziewiętnastowiecznych wierzeń i zwyczajów. Choć nie dysponuje budżetem takim jak reżyser "Wikinga" i "Nosferatu", jego horror jest wyjątkowo konsekwentny, wciągający i imponujący wizualnie. A przy tym oferuje wgląd w świat, do którego w kinie grozy zazwyczaj nie mamy wstępu.

"Everest: Druga strona"

"Everest: Druga strona" to poruszająca historia dwojga ludzi połączonych miłością, ambicją i pragnieniem dokonania rzeczy pozornie niemożliwej. Film National Geographic Documentary Films, autorstwa nagrodzonych Oscarem twórców, Elizabeth Chai Vasarhelyi i Jimmy'ego China, zabiera widzów na jedną z najbardziej niebezpiecznych i wymagających wypraw wysokogórskich.

"Piesek"

"Piesek" to niezwykle wzruszająca opowieść o bezdomnym psie, który przez dziesięć lat trafia do kolejnych opiekunów, na zawsze odmieniając ich życie. Poznaje samotnego japońskiego inżyniera, emigrantkę z Birmy i młodego artystę, ucząc ich, czym jest bezwarunkowa miłość, lojalność i siła pożegnań. To ciepły i pełen emocji film o niezwykłej przyjaźni między człowiekiem i psem oraz o wspomnieniach, które pozostają z nami na zawsze.

"Sekretne piętro"

12-letni Karli szykuje się na najgorsze wakacje w swoim życiu. Trafił do starego hotelu w Alpach, w miejsce odcięte od świata i - co najgorsze - od internetu. Na domiar złego będzie musiał pomagać w jego remoncie. Sprawy przybierają jednak nieoczekiwany obrót. Pewnego dnia przypadkowo wsiada do windy i dociera na piętro, które nie powinno istnieć... Przenosi się do 1938 roku. Poznaje tam żydowską dziewczynkę Hannę i jej przyjaciela Georga. Ich krótka przyjaźń bardzo szybko zostanie wystawiona na próbę. Będą musieli stawić czoła sporemu wyzwaniu i spróbować zdemaskować złodzieja grasującego w hotelu. Przy okazji odkryją też mroczne sekrety.

"Sekretne piętro" miało swoją premierę w Polsce na festiwalu Ale Kina, gdzie wzięło udział w Konkursie Filmów Pełnometrażowych. Otrzymał nagrodę od Jury Dzieci.

"Legendarni"

"Legendarni", nieustraszeni poszukiwacze przygód, byli największymi bohaterami swoich czasów. Jednak wskutek straszliwej klątwy znów stają się… dziesięcioletnimi dziećmi! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy i Razzia łączą swoje moce, by pokonać czarnoksiężnika Darkhella i uwolnić swoją planetę od przekleństwa wiecznego dzieciństwa.