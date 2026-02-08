Andrzej Szalawski, zanim w 1960 roku Aleksander Ford obsadził go w roli Juranda ze Spychowa w "Krzyżakach", spędził cztery lata w zakładzie karnym za - jak orzekł sąd - pracę dla okupanta. Faktem jest, że aktor był przez pewien czas lektorem niemieckiej kroniki filmowej, ale tak naprawdę skazano go za czytanie komunikatów o tym, co wiosną 1940 roku wydarzyło się w Katyniu.

Do Andrzeja na lata przylgnęła łatka kolaboranta i "katyńskiego lektora".

Andrzej Szalawski: popularność przyniosła mu rola w przedwojennym kinowym hicie

Przed wybuchem wojny Andrzej Szalawski występował na scenach Poznania oraz Lwowa i zagrał w filmie "Dziewczęta z Nowolipek". Rola Ignasia w przedwojennym kinowym hicie przyniosła mu popularność i uznanie krytyki.

Uważany był za świetnie zapowiadającego się amanta o warunkach, jakimi nie dysponował żaden inny polski aktor. Był wysoki, postawny, bardzo przystojny i miał znakomity głos.

Właśnie jego głos zdecydował, że gdy po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wrócił z zajętych przez Rosjan Kresów Wschodnich do Warszawy, bo zaproponowano mu pracę w stołecznym oddziale "Deutche Wochenschau", czyli niemieckiej kroniki filmowej wyświetlanej w kinach Generalnej Guberni.

Aby stać się posiadaczem ausweisa, który zapewniał bezpieczeństwo podczas ulicznych łapanek, Szalawski zarejestrował się nawet w Urzędzie Propagandy i zaczął występować na scenach kontrolowanych przez Niemców teatrów.

Andrzej Szalawski: sam wykonał na sobie wyrok. Ogolił głowę na łyso

Praca lektora w "Wochenschau" i występy w Komedii, Miniaturze oraz Masce sprawiły, że Związek Artystów Scen Polskich wpisał Andrzeja Szalawskiego na listę kolaborantów i zdrajców.

Niewiele osób wiedziało, że aktora tak naprawdę do pracy w niemieckiej kronice filmowej skierował... Związek Walki Zbrojnej (późniejsze AK). Szalawski został zaprzysiężony jako członek ZWZ w październiku 1941 roku, a rozkaz pracy w "Wochenschau" w celu rozpracowania zatrudnionych tam osób przekazał mu osobiście Roman Niewiarowicz.

Dopiero wiele lat po zakończeniu wojny wyszło na jaw, że aktor, działając pod pseudonimem Florian, przekazał podziemiu wiele bardzo ciekawych i przydatnych informacji.

"Dostarczyłem zdjęcia z obozów jenieckich, profanacji kościołów" - wspominał w wywiadzie dla "Expressu Wieczornego".

ZWZ pozwolił Szalawskiemu odejść z "Wochenschau" dopiero latem 1943 roku. Trzy miesiące wcześniej aktor odczytał w kronice informację, że w katyńskim lesie Niemcy odkryli groby tysięcy polskich oficerów.

Wkrótce po tym, jak zrezygnował z pracy lektora, tajna Rada Teatralna skazała go za występy w okupacyjnych teatrach na ogolenie głosy na łyso. Gdy się o tym dowiedział, sam wykonał na sobie ten wyrok.

Ewa Krasnodębska i Andrzej Szalawski w filmie "Tarpany" (1961) Polfilm 1 East News

Nikt nie wiedział, dlaczego przyjął pracę lektora niemieckiej kroniki filmowej

Tuż przed wybuchem powstania warszawskiego Andrzej Szalawski wyjechał ze stolicy i podjął pracę - ponoć za zgodą arcybiskupa Adama Sapiehy - w krakowskim Teatrze Powszechnym.

Koniec wojny zastał go w Krakowie

Po wyzwoleniu Szalawski, jak wszyscy polscy aktorzy, musiał stanąć przez powołaną przez ZASP komisją. Niestety, nie przeszedł weryfikacji środowiskowej, która była niezbędna, by uzyskać pozwolenie na wykonywanie zawodu. Przez prawie dwa lata pracował w Jeleniej Górze jako szofer i sufler w Teatrze Miejskim, aż w końcu w 1947 roku Leon Schiller ściągnął go do Łodzi i zatrudnił w Teatrze Wojska Polskiego.

Środowisko wciąż nie chciało zapomnieć Andrzejowi Szalawskiemu tego, że w czasie wojny współpracował z Niemcami. Aktor był ostentacyjnie ignorowany przez koleżanki i kolegów, którzy nie mieli pojęcia, dlaczego podjął pracę w kronice filmowej. Nie wiedziały tego też Służby Bezpieczeństwa.

1 października 1948 roku funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Szalawskiego i oskarżyli o zdradę.

Andrzej Szalawski w filmie "Limuzyna Daimler-Benz" (1981) filmpolski.pl materiały prasowe

Andrzej Szalawski: Spędził cztery lata za kratkami

Rok po aresztowaniu aktora warszawski Sąd Apelacyjny skazał go za pracę w "Wochenschau" na więzienie i konfiskatę majątku.

"Jest niewątpliwe i dowiedzione, że musiał zdawać sobie sprawę o przestępczym charakterze pracy całej instytucji i o przestępczym charakterze udziału w takiej pracy" - stwierdzono w uzasadnieniu wyroku.

Aktor spędził w sumie za kratkami cztery lata. Prośba o łaskę, którą po procesie jego matka skierowała do prezydenta Bolesława Bieruta, została odrzucona. To, że w 1943 roku poinformował Polaków o Katyniu, zadziałało, niestety, na jego niekorzyść.

Po odzyskaniu wolności Szalawski pracował w teatrach w Łodzi, Warszawie i Gdańsku. W 1956 roku Ewa i Czesław Petelscy dali mu rolę w filmie "Wraki", a cztery lata później Aleksander Ford zaangażował do "Krzyżaków".

Andrzej Szalawski nawet na moment nie przestał walczyć o odzyskanie dobrego imienia. Udało mu się przekonać Sąd Wojewódzki dla miasta Warszawy, by zarządzono zatarcie wyroku z 1949 roku, ale Ministerstwo Sprawiedliwości, do którego zwrócił się z wnioskiem o ponowne zbadanie jego sprawy, odmówiło mu, tłumacząc, że "nie znajduje podstaw do wniesienia rewizji nadzwyczajnej".

Andrzej Szalawski: Żona aktora odmówiła umieszczenia krzyża na jego grobie

Szalawski przez cztery dekady zmagał się z poczuciem niesprawiedliwości, licząc, że jednak doczeka rehabilitacji. Nie doczekał - zmarł na skutek wylewu 11 października 1986 roku.

Podczas pogrzebu na warszawskich Powązkach doszło do skandalu, bo jego żona - aktorka Izabella Wilczyńska - odmówiła postawienia na grobie krzyża. Powiedziała, że jej ukochany przez większą część życia nosił na barkach swój krzyż, więc nie chce, by cień krzyża padał jeszcze na jego grób.

Choć od śmierci Andrzeja Szalawskiego lada moment minie już 40 lat, aktor wciąż nie został oficjalnie zrehabilitowany i oczyszczony z zarzutu kolaboracji z Niemcami.

"To był najuczciwszy i najbardziej prawy człowiek, jakiego znałem" - powiedział o nim w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" pasierb - syn Izabelli Wilczyńskiej - aktor Marcin Troński.