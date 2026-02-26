"Mortal Kombat" w reżyserii Simona McQuoida wszedł do kin w 2021 roku. Chociaż film nie był hitem na dużym ekranie, okazał się bardzo popularny na streamingu. W styczniu 2022 roku potwierdzono rozpoczęcie prac nad sequelem.

McQuoid powrócił za kamerę. Scenariusz napisał Jeremy Slater. Swoje role powtórzyli Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Ludi Lin (Liu Knag), Mehcad Brooks (Jax), Lewis Tan (Cole Young), Chin Han (Shang Tsung), Tadanobu Asano (Raiden), Joe Taslim (Bi Han/Noob Saibot) i Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi). W nowe postaci wcielili się Karl Urban (Johnny Cage), Adeline Rudolph (Kitana), Tati Gabrielle (Jade), Ana Thu Nguyen (Sindel), CJ Bloomfirld (Baraka) i Martyn Ford (Shao Khan). Z kolei Damon Herriman, który w pierwszej części podłożył głos pod Kabala, w kontynuacji zagrał czarnoksiężnika Quana Chi.

Nowy zwiastun można obejrzeć TUTAJ.

"Mortal Kombat II". Kiedy premiera?

"Mortal Kombat II" trafi do kin na całym świecie 8 maja 2026 roku.