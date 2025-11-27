Polski film porusza drażliwy temat. "Od dawna mnie fascynował"

"Zapiski śmiertelnika": O filmie

Do nadmorskiego kurortu przyjeżdża pięćdziesięcioletni F.P. Chce odebrać sobie życie. Ma rodzinę, pieniądze i mimo to narastającą niechęć do życia. Kiedy rozpoczyna pisanie pożegnalnego listu do żony, pojawia się duch ojca, który również odebrał sobie życie. Próbuje odwieść syna od tego samego.

"Zapiski śmiertelnika" to nowy film uznanego reżysera Macieja Żaka ("Konwój"), który jest także autorem scenariusza. Niebanalna historia dojrzałego mężczyzny, który osiągnął sukces i pozornie ma wszystko, ale mimo to nie czuje się spełniony. Nieoczywista opowieść o życiu i śmierci, która intryguje, zaskakuje, nie pozostawiając nikogo obojętnym.

W rolach głównych występują: Ireneusz Czop ("Broad Peak"), Magdalena Boczarska ("Różyczka"), Magdalena Popławska ("Atak paniki"), Marian Dziędziel ("Wesele"), Agata Turkot ("Dom dobry"), Paweł Tomaszewski ("Chrzest").

Maciej Żak: Ten temat mnie fascynował

"Ten temat od dawna fascynował mnie jako jedno z najpoważniejszych i najbardziej fundamentalnych zagadnień ludzkiej egzystencji. Chciałem opowiedzieć historię dojrzałego mężczyzny, który z pełną świadomością decyduje się zakończyć swoje życie, ale los przewiduje dla niego inny scenariusz" - podkreśla Maciej Żak.

"Z filozoficznego punktu widzenia jest to akt wolności - moment, w którym człowiek może podjąć decyzję absolutnie autonomiczną. Jednak to także problem o ogromnym znaczeniu społecznym, który powoli wychodzi na światło dzienne. Wystarczy spojrzeć na statystyki, które pokazują, że to właśnie mężczyźni najczęściej decydują się na ten ostateczny krok" - dodaje reżyser.

Światowa premiera dramatu "Zapiski śmiertelnika" odbyła się na Warszawskim Festiwalu Filmowym, gdzie film spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem.