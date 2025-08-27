Smutniak przyszła na świat 13 sierpnia 1979 roku w Warszawie. W wieku 16 lat zdobyła drugie miejsce w polskich eliminacjach do konkursu Elite Look of the Year. Tak zaczęła się jej kariera modelki.

Katarzyna Smutniak. Początek kariery filmowej

W wieku 17 lat wyprowadziła się do Włoch. Trochę dla zabawy wzięła udział w castingu do małej roli w filmie "Al momento giusto" z 2000 roku. Ku swojemu zaskoczeniu zaproponowano jej zagranie głównej bohaterki. Ponieważ jej włoski nie był jeszcze najlepszy, zdubbingowano ją. "To nie był ciekawy film, ale praca na planie wydała mi się interesująca. […] Mój pierwszy film nie był sukcesem, ale paradoksalnie to dobrze. Nie musiałam się martwić, czy następny projekt przebije poprzedni. Mogłam sobie pozwolić na błędy" – mówiła w rozmowie z Katarzyną Janowską dla "Forbes Women" z 2024 roku.

Ról szukała między innymi w Polsce. Pojawiła się na castingu do "Sezonu na leszcza" Bogusława Lindy. Nie wygrała go, ale aktor ją zapamiętał. Gdy Janusz Zaorski szukał głównej aktorki do swojego "Hakera", Linda przekazał mu taśmę z castingu Smutniak. W rezultacie otrzymała ona rolę Laury. Kolejne role grała już we Włoszech.

Zdjęcie Katarzyna Smutniak podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 2001 roku / Prończyk / AKPA

Katarzyna Smutniak. Mimo międzynarodowej kariery nie zapomniała o Polsce

Międzynarodowa publiczność poznała ją za sprawą udziału w komedii sensacyjnej "Pozdrowienia z Paryża", w której wystąpiła u boku Johna Travolty i Jonathana Rhysa-Meyersa. W rozmowie z "Twoim Stylem" przyznała, że jechała na casting do Francji bez przekonania. "’Aaa tam, znowu nic z tego nie będzie’ - myślałam. ‘Przesłuchanie dla picu, a potem i tak wybiorą jakąś gwiazdę z nazwiskiem’. Z tego wszystkiego spóźniłam się na samolot. Czekałam sześć godzin na następny, zła, że przecież i tak tracę czas. Tekstu nauczyłam się podczas lotu" – wspominała. Gdy jej agentka zadzwoniła do niej z dobrymi wieściami, nie wierzyła jej. Rzeczywistość uderzyła ją dopiero, gdy podpisała kontrakt.

Aktorka pozostała związana przede wszystkim z włoskim kinem. Nie zapomniała jednak o swoich korzeniach. "We Włoszech jest mój dom, choć nikt nie potrafi wymówić mojego nazwiska. Moja dusza jest jednak polska — jestem pesymistką z małą dawką pozytywnego myślenia" - powiedziała kiedyś w rozmowie z "La Repubblica".

Zdjęcie Katarzyna Smutniak na 58. festiwalu w Berlinie / Eric CATARINA / Contributor / Getty Images

Katarzyna Smutniak w "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie"

Dużą popularnością we Włoszech cieszyła się komedia "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie", skupiająca się na kolacji grupy przyjaciół, podczas której zgromadzeni upubliczniają wiadomości przechowywane na swoich telefonach. Film doczekał się wielu remake’ów, w tym także polskiego. "Nieznajomi" Tomasza Śliwy weszli do kin w 2019 roku, a Smutniak wystąpiła także w tej produkcji.

"To jest film o relacjach międzyludzkich" – mówiła aktorka, promując go w Polsat News. "Ten telefon to jest pretekst, bo dziś nasze relacje są uwarunkowane i przechodzą przez pryzmat telefonu. To jest nasze lustro, nasza czarna skrzynka, nasz pamiętnik. Ta historia uświadomiła mi, w jakim punkcie ja jestem".

Katarzyna Smutniak o filmie "Oni". Włosi nie byli na niego gotowi

Z czasem aktorstwo Smutniak zaczęto doceniać. Aktorka ma na swoim koncie dwie nominacje do nagród Włoskiej Akademii Filmowej David di Donatello za kreacje w filmach "Zapnijcie pasy" i "Oni". Drugi z wymienionych był krytyką mediów skupiającą się na postaci kontrowersyjnego premiera Silvio Berlusconiego. Jego premiera miała miejsce w 2018 roku. "[To] Film bardzo aktualny, ale zrobiliśmy go za wcześnie. Berlusconi właśnie szykował wielki powrót do polityki. Włosi nie byli przygotowani, żeby przejrzeć się w tym filmie. I film po prostu zniknął. Nie można go nigdzie zobaczyć. Myślę, że jeszcze wróci, że potrzebny jest czas, żeby Włosi mogli się z nim skonfrontować" – mówiła w rozmowie z "Forbes Women".

Zdjęcie Katarzyna Smutniak / Mieszko Piętka / AKPA

"Mur" Katarzyny Smutniak poruszył widzów. "Musiałam coś zrobić"

W 2023 roku aktorka zaskoczyła wszystkich swym dokumentem "Mur". Opowiadał on o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Autorka wplotła w niego także kontekst swoich osobistych doświadczeń. "To, co działo się na granicy, zmieniło moje życie, moje priorytety jako aktorki. Opowiadam historie od 20 lat, to mój pot i krew, ale historia, która mnie otaczała była znacznie bardziej interesująca" - powiedziała Smutniak po odebraniu Srebrnej Taśmy, nagrody przyznanej jej przez włoskich krytyków za debiut reżyserski. "Nie jestem działaczką polityczną, ale coś musiałam zrobić". Jak przyznała niedawno, obecnie pracuje nad dwoma nowymi projektami. Nie ujawniła jednak ich szczegółów.

Katarzyna Smutniak o "Diamentach". Hołd dla kobiet

Ostatnio do polskich kin weszło najnowsze dzieło aktorki, "Diamenty" Ferzana Ozpeteka. Opowiada on o dwóch siostrach prowadzących zakład krawiecki, w którym powstają kostiumy filmowe. "To jest film, który w jakimś sensie oddaje hołd kobietom, ich sile, wrażliwości, ich cierpieniu, wytrwałości. Kobiety, jak nikt, potrafią się zjednoczyć i głęboko zrozumieć. A Ferzan od lat ‘opowiada’ kobiety, jest zafascynowany kobietami i ich siłą" – mówiła Smutniak dla RMF FM.