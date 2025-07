Polka, która oskarżyła Harveya Weinsteina. Tak po latach zmieniło się jej życie

W 2022 roku było głośnie o ruchu Me Too, który pozwolił wielu kobietom nabrać odwagi i otwarcie opowiedzieć o tym, z jakimi zachowaniami musiały się mierzyć na przestrzeni lat. W wyniku ich działań wiele osób postawiono w stan oskarżenia i zapadły wyroki. Wśród nich znalazł się Harvey Weinstein, który został oskarżony o 11 przypadków gwałtów i napaści, dotyczących pięciu ofiar.

Najmłodszą znaną oskarżycielką Harveya Weinsteina jest Kaja Sokoła - była polska modelka. Miała 16 lat, kiedy po raz pierwszy spotkała producenta filmowego na imprezie. On miał wtedy 50 lat. Mężczyzna w 2020 roku został skazany na 23 lata więzienia, a ponad 100 kobiet, w tym słynne aktorki, takie jak Gwyneth Paltrow, Salma Hayek i Uma Thurman, oskarżyło Weinsteina, że od wielu lat dopuszczał się nadużyć seksualnych.

Kilka lat po tych wydarzeniach Kaja Sokoła udzieliła wywiadu "Gazecie Wyborczej", w którym opowiedziała, jak wyglądało jej życie po procesie oraz jak odbudowała swoją karierę.

Siostra stanęła po stronie Weinsteina

Modelka opisywała Weinsteina jako człowieka, który doskonale wiedział, jak podejść swoje przyszłe ofiary. Dostrzegał ich słabości i wykorzystywał je bez skrupułów.

"Byłam młoda, wrażliwa, brakowało mi wsparcia rodziny, a on dawał mi nadzieję na spełnienie marzeń o aktorstwie" - wspominała w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".

Ta toksyczna relacja ciągnęła się przez lata. Z jednej strony Weinstein dawał jej nadzieje na karierę, dał list polecający do szkoły aktorskiej, a z drugiej strony zastraszał ją i manipulował.

Bardzo trudnym momentem dla Katarzyny Sokoły była decyzja podjęta przez jej siostrę. Kobieta stanęła po stronni obrony Weinsteina.

"Jestem pewna, że gdyby nie jej zeznania, werdykt byłby inny" - przyznała Sokoła. "To, że siostra stanęła przeciwko siostrze, zszokowało ławę przysięgłych i wzbudziło wątpliwości. Dla mnie to była zdrada, która bolała szczególnie, choć nasze relacje od lat były skomplikowane".

Pora na nowe życie

Obecnie Kaja Sokoła ma 39 lat i powróciła do Hollywood z nową siłą. Próbuje swoich sił jako producentka filmowa, a w planach ma stworzenie "Eden Express" opowiadający o synu Kurta Vonneguta. Samotnie wychowuje syna i wciąż przekonuje ludzi, by nie bali się mówić prawdy.

"Mam 39 lat. Jeśli to wszystko, co się wydarzyło, nie pokonało mnie i nie zabiło, to wierzę, że mogę przetrwać wszystko" - podsumowała.

