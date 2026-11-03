Piotr (Filip Pławiak) jest analitykiem finansowym w dużej warszawskiej korporacji. Gdy w wyniku niefortunnych decyzji na giełdzie popada w gigantyczne długi, zmuszony jest szybko znaleźć środki na uregulowanie najpilniejszych zobowiązań. Próbując sprzedać mieszkanie w Wałbrzychu, odziedziczone po niedawno zmarłej matce, odkrywa, że jego współwłaścicielem jest ojciec, który opuścił ich przed laty. Będący greckim emigrantem Jorgos (Branko Đurić) wrócił do Aten. Z adresem ze znalezionego w domowej szufladzie listu Piotr wyrusza do Grecji z nadzieją, że go odnajdzie. Spotkanie po latach okaże się jednak dopiero początkiem podróży, która dla ojca i syna stanie się okazją do wzajemnego poznania i próby odbudowania utraconych więzi.

"Lachtara. Tęsknota" to klasyczne kino środka i kino drogi

Debiutujący filmem "Lachtara. Tęsknota", otwiera się w nowym oknie Sebastian Chondrokostas oparł scenariusz na doświadczeniach swoich i bliskich przyjaciół, którzy podobnie jak on mają korzenie greckie lub macedońskie. Ich rodzice trafili do Polski w 1949 roku, w wyniku masowej emigracji po wojnie domowej w Grecji. Polska, podobnie jak inne kraje socjalistyczne, przyjęła tysiące rodzin i sierot zmuszonych opuścić ojczyznę po klęsce lewicowej partyzantki. W Polsce osiedlono ich głównie na Śląsku i Pomorzu. Po przemianach politycznych w Grecji i umożliwieniu powrotów emigrantom politycznym część z nich wróciła do ojczyzny, a inni wrośli w polską kulturę, czego przykładem obecność takich twórców jak Eleni, Jorgos Skolias, Milo Kurtis, Kostek Joriadis czy Apostolis Anthimos. W swoim filmie Chondrokostas mierzy się jednak nie tyle z historią dotkniętego bratobójczym konfliktem narodu, ile z tematem ojcowsko-synowskich relacji naznaczonych bolesnym piętnem rozłąki i różnicami kulturowymi.

"Lachtara. Tęsknota" to klasyczne kino środka. Słodko-gorzka opowieść o konflikcie charakterów, które docierają się na skutek wspólnych perypetii i doświadczeń. Reżyser nie ogranicza się jednak wyłącznie do relacji dwójki bohaterów. Pokazuje ich w szerszej perspektywie, wplatając w historię opowieść o nierównościach ekonomicznych, współczesnej migracji i wojnach, które rodzą kolejne ludzkie dramaty i kryzysy. Czyni to jednak z lekkością i humorem, niejako przeciwstawiając hart ducha wyzwaniom współczesności. To opowieść z gruntu anarchizująca, a zarazem głęboko humanistyczna.

"Lachtara. Tęsknota" [trailer] materiały dystrybutora

Symboliczna podróż przez Grecję i Bałkany

Wojna domowa w Grecji, choć od jej zakończenia minęło ponad siedemdziesiąt lat, pozostaje w filmie nieustannie obecna. Chondrokostas pokazuje, jak wielka historia potrafi determinować losy kolejnych pokoleń, nawet jeśli te nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. Podróż Jorgosa i Piotra starym Polonezem do Polski staje się symbolicznym powtórzeniem drogi, którą przed laty przebyli greccy uchodźcy. Historia zatacza koło, a doświadczenie wygnania i tęsknoty za ojczyzną okazuje się czymś, co nie przemija wraz z kolejnymi pokoleniami.

Obraz Chondrokostasa to także swoiste postscriptum do jednego z najważniejszych filmów Theo Angelopoulosa - "Podróży na Cyterę" (1984), w którym nagrodzony w Cannes nestor greckiego kina opowiadał o dramacie Greków powracających w latach 80. z przymusowej emigracji i ich problemach z odnalezieniem się w realiach nowej-starej ojczyzny. O ile jednak Angelopoulos budował swoją opowieść wokół niemożności powrotu do świata, który przestał istnieć, o tyle Chondrokostas poszukuje nadziei na przezwyciężenie historycznych traum i odnalezienie porozumienia pomiędzy pokoleniami.

Ważną rolę odgrywa tu sama podróż przez Grecję i Bałkany. Malownicze pejzaże, górskie drogi i nadmorskie krajobrazy, uchwycone przez operatora Piotra Wojtowicza, nadają opowieści oddech i pozwalają choć na chwilę oderwać się od problemów bohaterów. Nie bez znaczenia pozostaje też muzyka Odysseasa Konstantinopoulosa, przywołująca śródziemnomorski temperament i melancholię wpisaną w sam tytuł filmu.

Branko Đurić i Filip Pławiak tworzą przekonujący duet

Wcielający się w ojca i syna Branko Đurić i Filip Pławiak tworzą przekonujący duet, umiejętnie rozgrywając kontrast pomiędzy uporządkowanym, przyzwyczajonym do korporacyjnych reguł Piotrem a jego pielęgnującym etos anarchisty ojcem. Ich wzajemne relacje bywają szorstkie, pełne pretensji i nieporozumień, ale właśnie w tych drobnych napięciach i gestach najpełniej ujawnia się emocjonalna prawda filmu.

Na uwagę zasługuje również Sarina Farhadi, córka wybitnego irańskiego reżysera Asghara Farhadiego, którą widzowie mogą pamiętać z nagrodzonego Oscarem "Rozstania". W "Lachtarze" gra młodą uchodźczynię z Syrii, której obecność pozwala twórcom zestawić historyczne doświadczenia greckich emigrantów ze współczesnym dramatem ludzi zmuszonych do opuszczenia własnej ojczyzny. Farhadi wnosi do filmu delikatność i emocjonalną powściągliwość, stanowiąc interesującą przeciwwagę dla ekspresyjnego duetu głównych bohaterów.

Filip Pławiak i Sarina Farhadi w filmie „Lachtara. Tęsknota” materiały dystrybutora

"Lachtara. Tęsknota": nigdy nie jest za późno, by spróbować

Nie wszystkie pomysły reżysera znajdują jednak równie przekonujące rozwinięcie. Chondrokostas próbuje pomieścić w swojej historii tak wiele tematów, że chwilami gubi jej emocjonalny środek ciężkości. Sama opowieść bywa też chwilami przewidywalna, a kolejne perypetie bohaterów układają się w dobrze znany schemat kina drogi, w którym fizyczne przemieszczanie się staje się metaforą wewnętrznej przemiany.

Mimo to "Lachtara. Tęsknota" pozostaje filmem ciepłym, pełnym empatii i autentycznej ciekawości drugiego człowieka. Reżyser nie próbuje rozliczać bohaterów z błędów przeszłości, lecz daje im szansę na zrozumienie własnych wyborów i odnalezienie tego, co zostało utracone. W greckim słowie "lachtara" mieści się przecież nie tylko tęsknota, ale także silne pragnienie czegoś, czego nam brakuje. Dla jednych będzie to ojczyzna, dla innych rodzinne więzi, poczucie bezpieczeństwa czy możliwość rozpoczęcia życia na nowo. I choć droga do ich odzyskania okazuje się wyboista, Chondrokostas przekonuje, że nigdy nie jest za późno, by spróbować ją pokonać.

7/10

"Lachtara. Tęsknota", otwiera się w nowym oknie, reż. Sebastian Chondrokostas, Polska/Grecja 2026, dystrybucja: TVP, premiera kinowa: 6 listopada 2026 roku.