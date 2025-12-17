Polacy nie mogą się oderwać. To jeden z największych hitów w streamingu
"Zamach na papieża" w reżyserii Władysława Pasikowskiego przyciąga przed ekran tłumy fanów mocnego kina. Od kilku dni produkcję można znaleźć w bibliotece popularnego serwisu streamingowego. To obecnie jeden z najchętniej oglądanych tytułów w Polsce.
"Zamach na papieża" to pierwszy film Władysława Pasikowskiego po pięcioletniej przerwie. Legendarny polski reżyser zdecydował się na połączenie thrillera, kina akcji, ze scenariuszem inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami.
Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda) - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy.
Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno - i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?
W gwiazdorskiej obsadzie obok Bogusława Lindy, regularnego współpracownika Pasikowskiego, znaleźli się między innymi: Karolina Gruszka, Zbigniew Zamachowski, Adam Woronowicz, Ireneusz Czop, Wojciech Zieliński, Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Dobromir Dymecki i Matylda Giegżno.
"Zamach na papieża" kilka dni temu został dodany do biblioteki Netfliksa. Od tamtej pory utrzymuje się na podium najchętniej oglądanych filmów w Polsce. Obecnie zajmuje drugie miejsce w rankingu.
Zobacz też:
Jedno z arcydzieł polskiego kina. Jazz, chłopak, dziewczyna i portret pewnego pokolenia