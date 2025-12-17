Polacy nie mogą się oderwać. To jeden z największych hitów w streamingu

"Zamach na papieża" to pierwszy film Władysława Pasikowskiego po pięcioletniej przerwie. Legendarny polski reżyser zdecydował się na połączenie thrillera, kina akcji, ze scenariuszem inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami.

"Zamach na papieża": polski thriller podbija streaming

Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda) - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy.

Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno - i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?

W gwiazdorskiej obsadzie obok Bogusława Lindy, regularnego współpracownika Pasikowskiego, znaleźli się między innymi: Karolina Gruszka, Zbigniew Zamachowski, Adam Woronowicz, Ireneusz Czop, Wojciech Zieliński, Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Dobromir Dymecki i Matylda Giegżno.

"Zamach na papieża": jedna z najchętniej oglądanych produkcji na Netfliksie

"Zamach na papieża" kilka dni temu został dodany do biblioteki Netfliksa. Od tamtej pory utrzymuje się na podium najchętniej oglądanych filmów w Polsce. Obecnie zajmuje drugie miejsce w rankingu.

