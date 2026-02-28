Jim Carrey zszokował na gali Cezarów

Za nami tegoroczna edycja Cezarów - francuskich nagród filmowych. Podczas wydarzenia pojawił się Jim Carrey, kanadyjsko-amerykański aktor, który odebrał honorowego Cezara. Zdecydowanie przyciągnął uwagę zgromadzonej publiczności, a to wszystko za sprawą swojego nowego wyglądu. Tak zszokował fanów, że pojawiły się już pierwsze teorie spiskowe.

Jim Carrey zaprezentował nowy wygląd: wygładzoną twarz, która wygląda na lekko opuchniętą i dużo dłuższe włosy. Niektórzy stwierdzili, że może to być efekt zabiegów estetycznych, ale inni mają swoje teorie. Są tacy, którzy twierdzą, że aktor został... sklonowany! Na potwierdzenie tej teorii przywołują dziwne wywiady aktora z ostatnich lat. Dodatkowo podkreślają, że zmienił mu się kolor oczu, a jego włosy urosły w zaskakująco szybkim tempie. Zobaczcie sami na zdjęciu poniżej!

Jim Carrey na Cezarach 2026 Berzane Nasser/ABACA East News

Faktycznie aktor wygląda zupełnie inaczej i na niektórych ujęciach ciężko poznać, że to on. Co stoi za jego przemianą? Może za niedługo zdradzi to w jednym z wywiadów?

Jim Carrey i niezwykła kariera w komedii

64-letni Jim Carrey od lat zachwyca na wielkich ekranach. Widzowie znają go przede wszystkim z komedii i dramatów, m.in. "Maski", "Grincha", "Truman Show", "Zakochanego bez pamięci", "Ace Ventury" czy "Bruce'a Wszechmogącego". Carrey jest również scenarzystą i producentem filmowym.

