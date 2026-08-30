Konferencja prasowa jury Konkursu Głównego MFF w Wenecji odbywała się zwykle dzień przed rozpoczęciem festiwalu. W tym roku zdecydowano się jej nie organizować. W czasie zeszłorocznej edycji wydarzenia przewodniczący jury Alexander Payne odmówił odpowiedzi na pytanie o sytuację na Bliskim Wschodzie. Spotkało się to z negatywną reakcją części mediów.

Z kolei w tym roku Wim Wenders, który stał na czele jury MFF w Berlinie, stwierdził, że kino powinno być apolityczne. Także zaproszeni artyści byli pytani o kwestie światopoglądowe, nawet jeśli ich film nie dotyczył poruszanych tematów, i często odmawiali odpowiedzi. Organizatorzy publicznie bronili Wendersa i pozostałych członków jury. Wystosowali nawet prośbę do dziennikarzy, by inaczej formułować pytania w czasie konferencji.

Kto wybierze tegorocznego laureata Złotego Lwa?

Organizatorzy MFF w Wenecji nie ogłosili swojej decyzji w oficjalnym komunikacie. Przekazali ją w odpowiedzi na powtarzające się pytania dziennikarzy. Zaprzeczyli jednak, że rezygnacja z konferencji prasowej jury Konkursu Głównego wiązała się z obawami o trudne pytania. Tłumaczyli ją problemami z ustaleniem terminu dogodnego dla wszystkich.

Na czele tegorocznego jury weneckiego Konkursu Głównego stanie Maggie Gyllenhaal, amerykańska aktorka, reżyserka i scenarzystka. W jego skład weszli również tunezyjska reżyserka i scenarzystka Kaouther Ben Hania, brytyjski kompozytor Daniel Blumberg, włosko-amerykański teoretyk filmu Francesco Casetti, francuski reżyser i scenarzysta Xavier Giannoli, afgańska reżyserka Shahrbanoo Sadat i reżyser z Hongkongu Johnnie To. Wybiorą oni laureatów Złotego Lwa i pozostałych nagród.

Kiedy rozpocznie się tegoroczny festiwal w Wenecji?

83. MFF w Wenecji odbędzie się w dniach od 2 do 12 września 2026 roku.