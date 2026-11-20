"Zobaczysz wszystko": najgłośniejszy dokument roku

Dokument "Zobaczysz wszystko" w reżyserii Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima z miejsca stał się międzynarodowym hitem. Film, w którym twórcy przez 34 dni towarzyszyli byłej prezesce Theranosa Elizabeth Holmes w jej rodzinnym domu, jeszcze przed premierą budził spore zainteresowanie - projekt był bowiem trzymany w tajemnicy przez kilka lat.

Nie trzeba było długo czekać, by medialny szum przerodził się w wypełnione po brzegi kinowe sale. Dzieło studia A24 w weekend otwarcia zarobiło 15 milionów dolarów, wkrótce stając się najbardziej rozchwytywanym filmem dokumentalnym w historii amerykańskiego kina.

Poza znakomitymi ocenami krytyków, którzy już teraz wieszczą filmowi nominacje do Oscarów, "Zobaczysz wszystko" wywołuje też mnóstwo kontrowersji. Sama główna bohaterka jest bowiem jedną z najbardziej polaryzujących postaci, jeśli chodzi o przestępstwa finansowe na masową skalę.

Założycielka start-upu Theranos, który obiecywał przeprowadzenie setek badań z zaledwie kilku kropel krwi, została skazana na 11 lat więzienia za defraudację setek milionów dolarów. Wciąż twierdzi jednak, że jest niewinna.

Partner Elizabeth Holmes domaga się zysków z filmu

Jak podają zagraniczne media, to nie koniec batalii z reżyserami i producentami, jaką zaciekle prowadzi partner Holmes, występujący w filmie Billy Evans. Mężczyzna został przedstawiony na ekranie jako czarny charakter - po premierze kilkukrotnie krytykował twórców za stronniczość czy pokazanie go nago pod prysznicem (Fielder i Oppenheim zapewniali z kolei, że to sam Evans poprosił o sfilmowanie go w tym intymnym momencie).

Teraz biznesmen żąda wypłaty części zysków ze sprzedaży biletów. Ci, którzy widzieli w kinach "Zobaczysz wszystko" wiedzą, że kwestia finansowa była jednym z kluczowych elementów drugiej części filmu - Evans miał bowiem bez wiedzy swojej partnerki wynegocjować umowę, która zapewniałaby im część zarobków. Choć studio A24 uważało ten pomysł za nieetyczny, będąc pod presją Evansa zgodziło się na podpisanie dokumentu.

Tuż przed wypuszczeniem filmu do kin Evans zrezygnował ze wcześniejszych ustaleń. W napisach końcowych dokumentu pojawił się napis: "Ostatecznie Billy Evans zrzekł się wynegocjowanego udziału w zyskach z filmu i nie otrzymał żadnego wynagrodzenia z jego wyników finansowych". Wygląda na to, że mężczyzna po raz kolejny zmienił zdanie.

Jak podaje The Hollywood Reporter, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą, prawnicy Evansa jakiś czas po premierze "Zobaczysz wszystko", który zarobił na świecie 94 miliony dolarów, skontaktowali się ze studiem A24, żądając powrotu do wynegocjowanych wcześniej warunków. Warto podkreślić, że wspomniane zyski para ma zamiar przeznaczyć na cele charytatywne. Nie wiadomo, ile procent ze sprzedaży biletów trafi ostatecznie do ich kieszeni.

W rozmowie z THR, Billy Evans tłumaczył swoją stanowczą postawę w tym zakresie koniecznością utrzymania rodziny. "Jestem samotnym ojcem dwójki dzieci, a moja najlepsza przyjaciółka miała lada chwila trafić do więzienia. W tamtym momencie nie miałem stałej pracy. Staram się utrzymać rodzinę i bardzo boję się tego, co mnie czeka" - mówił.

"Zobaczysz wszystko" już dostępne w polskich kinach.