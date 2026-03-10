Ostra odpowiedź na krytykę. "Brak klasy i honoru"

Arquette udzieliła wywiadu dla "The Times". Stwierdziła w nim, że "Pulp Fiction" jest "legendarnym, świetnym filmem na wielu poziomach". "Jednak osobiście nie mogę zignorować użycia rasistowskiego słownictwa. Nienawidzę tego" - zaznaczyła. "Nie mogę znieść, że [Tarantino] na to pozwolił. To nie jest sztuka, to rasistowskie i niepokojące".

Nie są to pierwsze takie zarzuty wobec Tarantino. W 1997 roku reżysera skrytykował Spike Lee. "Nie jestem przeciwko użyciu takich słów. Sam to robię, ale bez nadużywania. Quentin wydaje się nim jednak zauroczony. Kim on chce być?" - pytał twórca "Rób, co należy". Później te same zarzuty sformułował Lee Daniels.

Rosanna Arquette w 2025 roku Gilbert Flores Getty Images

Quentin Tarantino odpowiada Rosannie Arquette

Tarantino odpowiedział Arquette w oświadczeniu, które opublikował serwis "Deadline". "Droga Rosanno. Mam nadzieję, że uwaga mediów, którą dostałaś od 132 portali publikujących twoje imię i zdjęcia, była warta obrażenia mnie oraz filmu, którego byłaś częścią i, jak pamiętam, byłaś tym podekscytowana" - czytamy w nim.

"Wciąż tak się czujesz? Pewnie tak. Dałem ci pracę, ty wzięłaś za to gażę. Teraz obrażasz ten film z powodów, które moim zdaniem są bardzo cyniczne. Świadczy to o twoim braku klasy, nie mówiąc o honorze. Między nami, artystami, powinno istnieć poczucie solidarności. Wygląda jednak, że twój cel został osiągnięty" - zakończył dwukrotny zdobywca Oscara.