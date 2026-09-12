Ostatnie chwile przed śmiercią znanego aktora. "Miał trudności z mówieniem"

Tim Curry zmarł 25 sierpnia tuż przed północą w swoim domu w Los Angeles. Jak donosi magazyn People, przyczyną śmierci Tima Curry'ego była choroba wieńcowa. Aktor już wcześniej zmagał się z licznymi schorzeniami.

Curry zyskał międzynarodową sławę dzięki kultowej roli doktora Franka-N-Furtera w filmowej adaptacji musicalu "The Rocky Horror Picture Show". W kolejnych latach widzowie mogli go oglądać w takich produkcjach jak: "Trop", "Trzej muszkieterowie", "Oskar" czy "Kongo". Sporą popularność przyniósł mu występ w filmie "To" z 1990 roku, gdzie wcielił się w postać przerażającego Pennywise'a. W kultowej świątecznej produkcji "Kevin sam w Nowym Jorku" zagrał z kolei epizodyczną, lecz niezwykle charakterystyczną postać recepcjonisty w hotelu Plaza.

W 2012 roku aktor doznał udaru mózgu, z którego skutkami borykał się przez długie lata i który na stałe przerwał jego regularną karierę.

Luke Evans wspomina Tima Curry'ego

Luke Evans, który również wcielił się w ikoniczną postać doktora Franka-N-Furtera w broadwayowskiej wersji "The Rocky Horror Show", w najnowszym wywiadzie zdradził, że skontaktował się z Timem Currym na krótko przed jego śmiercią. Aktor wysłał mu osobisty, poruszający list.

Luke Evans Patricia J. Garcinuno Getty Images

"Był bardzo wdzięczny" - powiedział Evans w rozmowie z "Entertainment Weekly". "Myślę, że kiedy dostał ten list, był już bardzo chory i bardzo się zmagał".

"Miał trudności z mówieniem i komunikowaniem się" - wyjaśnił aktor. "Myślę więc, że był naprawdę w złym stanie".