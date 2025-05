"Teksańska masakra piłą mechaniczną"

"Teksańska masakra piłą mechaniczną" obchodziła niedawno swoje 50. urodziny. Dzięki dystrybutorowi Velvet Spoon polscy widzowie mogą w końcu obejrzeć klasykę horroru na dużym ekranie i w najlepszej jakości. Mimo swojego wieku film Tobe'ego Hoopera wciąż potrafi przerazić.

Piątka przyjaciół przemierza bezdroża Teksasu. Gdy kończy im się benzyna, szukają pomocy w pozornie opuszczonym domu. Nie zdają sobie sprawy, że to początek koszmaru.

Zdjęcie Leatherface, główny antagonista "Teksańskiej maskary piłą mechaniczną" / LMPC / Contributor / Getty Images

"Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi"

Seria "Oszukać przeznaczenie" powraca do kin po 14 latach. W "Więzach krwi" śmierć upomina się o życie rodziny Stefani Reyes (Kaitlyn Santa Juana). Wszystko ma związek z tragedią sprzed lat, z której udało się uratować jej babci Iris (Gabrielle Rose).

Film wyreżyserowany przez Zacha Lipovsky'ego i Adama Steina jest szóstą odsłoną popularnej serii slasherów. Bohaterowie nie muszą uciekać w niej przed zamaskowanym psychopatą. Ściga ich los, który nie lubi być oszukiwany. I ma wiele kreatywnych pomysłów na to, by osoby, które miały odejść z tego świata, w końcu to zrobiły.

Swoją rolę z poprzednich części powtórzył Tony Todd, który zapisał się w historii kina jako Candyman. Aktor nalegał na udział w filmie mimo ciężkiej choroby. Nie doczekał premiery. Zmarł w listopadzie 2024 roku w wieku 69 lat.

Zdjęcie Kadr z filmu "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" / ASSOCIATED PRESS/East News / East News

"Ukryty motyw"

Gustav Möller, autor światowego hitu "Winni", powraca z prezentowanym w konkursie głównym Berlinale 2024 filmem "Ukryty motyw". Eva to więzienna strażniczka — perfekcjonistka i idealistka. Jej precyzyjnie poukładany świat zaczyna stopniowo się rozpadać, gdy w placówce pojawia się nowy osadzony. To początek ryzykownej gry, która na zawsze odmieni życie obojga.

Möller jest wierny stylowi wypracowanemu w swoim przebojowym debiucie — ponownie znakomicie stopniuje napięcie oraz kreuje atmosferę tajemnicy i niedopowiedzenia, zamykając bohaterów w ciasnych przestrzeniach i stawiając ich w niewygodnych emocjonalnie sytuacjach. "Ukryty motyw" to wytrawny, nowoczesny thriller psychologiczny, emocjonalne puzzle, które powodują, że kilka razy przesuwamy się na krawędź kinowego fotela.

Zdjęcie Kadr z filmu "Ukryty motyw" / Gutek Film / materiały prasowe

"Hurry Up Tomorrow"

"Hurry Up Tomorrow" opowiada o muzyku cierpiącym na bezsenność, który wyrusza w podróż, by odkryć istotę swojego istnienia. W tej roli zobaczymy Abla Tesfaye, znanego na całym świecie kanadyjskiego piosenkarza, autora tekstów i producenta muzycznego podpisującego swoją twórczość jako The Weeknd.

Towarzyszką jego podróży jest tajemnicza Anima. Wcieliła się w nią popularna aktorka Jenna Ortega, którą widzowie kojarzą przede wszystkim z serialu Netfliksa "Wednesday".

"Hurry Up Tomorrow" wykorzystuje dźwięk i efekty wizualne do przedstawienia wewnętrznych zmagań bohaterów, oferując wciągające doświadczenie. Muzyka jest tu czymś więcej niż tylko ścieżką dźwiękową. Kompozycje The Weeknd kształtują nastrój filmu, odzwierciedlając trudności, które przeżywają bohaterowie, jednocześnie pozwalając dźwiękowi stać się narratorem historii.

Zdjęcie Barry Keoghan i The Weeknd w scenie z filmu "Hurry Up Tomorrow" / materiały prasowe

"Honey"

Nastoletnia bohaterka "Honey" zaczyna naukę w nowej szkole. Dziewczyna gra na gitarze i śpiewa — chce więc dołączyć do szkolnego zespołu. Poza tym stara się zdobyć akceptację rówieśników i być bliżej chłopaka, w którym się zakochała. W jej rodzinie panuje totalny chaos, a Honey stara się pomóc wszystkim, najlepiej jak potrafi. Kiedy dziewczyna odkrywa, że jej dziadek mieszka w domu opieki na obrzeżach miasta, kontaktuje się z nim, nie mówiąc o tym matce.