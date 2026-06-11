"I Want Your Sex" w reżyserii Gregga Arakiego zapowiadany jest jako erotyk z elementami czarnego humoru. W głównych rolach występują Olivia Wilde oraz Cooper Hoffman - syn zmarłego aktora Philipa Seymoura Hoffmana.

"I Want Your Sex": co wiemy o filmie?

Film opowie historię Elliota, młodego chłopaka, który dostaje pracę u słynnej artystki Eriki Tracy. Między bohaterami szybko rozwija się relacja oparta na eksperymentach seksualnych, obsesji i manipulacji. Produkcja ma łączyć motywy władzy i pożądania z campowym humorem oraz satyrą na współczesne relacje i seksualność.

W obsadzie znaleźli się także Charli XCX, Daveed Diggs, Mason Gooding, Chase Sui Wonders, Johnny Knoxville i Margaret Cho.

"I Want Your Sex" było jednym z najgłośniejszych tytułów festiwalu Sundance. Film wzbudził duże zainteresowanie odważnym podejściem do poruszanej tematyki.

Co ciekawe, tytuł produkcji nawiązuje do słynnego utworu George'a Michaela "I Want Your Sex".

Film "I Want Your Sex" ma ukazać się latem w amerykańskich kinach. Na ten moment nie wiadomo, czy będzie miał premierę w Polsce.