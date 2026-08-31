Oburzający wpis upadłej gwiazdy. Ostre słowa o znanej aktorce

"Szybki jak błyskawica" Tony'ego Scotta opowiadał o młodym kierowcy wyścigowym, Cole'u Trickle'u (Tom Cruise), który otrzymuje szansę ścigania się w zawodach NASCAR. Jego karierę niemal kończy groźny wypadek. Do powrotu za kierownicę motywuje go piękna pani doktor (Nicole Kidman).

Randy Quaid krytykuje casting Anne Hathaway. "Jest w ciąży"

W sequelu Cruise ponownie wcieli się w Trickle'a. Będzie pełnił także funkcję producenta z Jerrym Bruckheimerem. Za kamerą stanie Jonathan Levine, twórca "Pół na pół" i "Niedobranych". Hathaway zagra właścicielkę zespołu, w którym jeździ główny bohater. Kidman nie jest zaangażowana w produkcję. Film powstaje dla wytwórni Paramount Pictures. Cruise zrealizował w niej wcześniej "Top Gun: Maverick" oraz serię "Mission: Impossible".

Wiadomość o powstaniu "Szybkiego jak błyskawica 2" i obsadzie filmu skomentował Randy Quaid, który w pierwszej części wcielił się w Tima Dalanda, właściciela zespołu Trickle'a. Nominowany do Oscara aktor, który w ostatnich latach znany jest przede wszystkim z kontrowersji i wspierania teorii spiskowych, zamieścił w mediach społecznościowych wulgarny wpis. Zaapelował w nim o ponowne zatrudnienie Kidman. "Potrzebujemy dziewczyny z oryginału. To nic osobistego, tak się kręci filmy. Anne nie jest seksowana. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jest w ciąży" - napisał Quaid.

W kolejnych wpisach stwierdził, że gdyby zależało to od niego, w nowym "Szybkim jak błyskawica" "zobaczylibyśmy Toma i Nicole jeszcze raz razem". "Nie potrzebujemy nowej dziewczyny, potrzebujemy nowej wyścigówki". Natomiast Hathaway nazwał "lewacką, woke i okropnym wyborem" do filmu. Co zastanawiające, kilka godzin wcześniej Quaid zamieścił w sieci wideo, w którym oznajmił, że Cruise zaproponował mu rolę w "Szybkim jak błyskawica 2". Serwis "Deadline" poprosił wytwórnię Paramount Pictures o potwierdzenie tej informacji. Do tej pory nie otrzymał odpowiedzi.

Anne Hathaway zacznie pracę nad "Szybkim jak błyskawica 2" po narodzinach dziecka

Cruise i Kidman, którzy byli małżeństwem w latach 1990-2001, ostatni raz pojawili się razem na ekranie w "Oczach szeroko zamkniętych" Stanleya Kubricka z 1999 roku. Od tego czasu nie byli zaangażowani we wspólny projekt.

W wideo zapowiadającym "Szybkiego jak błyskawica 2", które aktor opublikował w mediach społecznościowych, Hathaway zaznaczyła, że pojawi się na planie po narodzinach swojego trzeciego dziecka. Premiera filmu odbędzie się 2 czerwca 2028 roku.