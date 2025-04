Hayao Miyazaki: obawy i przemyślenia

Hayao Miyazaki od lat jest przeciwnikiem sztucznej inteligencji i coraz częstszych praktyk, polegających na włączaniu jej możliwości do świata sztuki. Już w 2016 roku artysta jasno wyraził swoją opinię po obejrzeniu fragmentu animacji wygenerowanej przez AI. Mężczyzna spędził lata życia na stworzenie własnego, unikatowego stylu, który w dzisiejszych czasach sztuczna inteligencja jest w stanie podkraść w zaledwie kilka sekund. Żmudna praca i miesiące spędzone nad rysunkami, które w latach 90. zachwyciły cały świat, w obliczu nowych możliwości mogą stracić na znaczeniu i unikatowości. Nie będzie również przesadą stwierdzenie, że generowane obrazki odbierają pomysłom prawdziwą duszę i sens.

Ktokolwiek tworzy takie rzeczy, nie ma najmniejszego pojęcia, czym jest ból. Jestem tym całkowicie zniesmaczony. Jeśli naprawdę chcecie tworzyć takie odrażające rzeczy, róbcie to. Nigdy nie chciałbym używać tej technologii do mojej pracy. Stanowi to dla mnie zniewagę dla samego życia" mówił Hayao Miyazaki w 2016 roku.

Choć nowa moda na obrazki z bajkowego świata z pewnością wkrótce minie, artyści z całego świata nie szczędzili po ich zobaczeniu przykrych słów. Mówi się w tym wypadku o jawnym i niekontrolowanym wykorzystaniu własności intelektualnej.

"Miyazaki całe życie budował jedno z najbardziej ekspresyjnych i pomysłowych dzieł na świecie, po to by teraz ktoś mógł je bezmyślnie kopiować i wykorzystywać jako filtr do zdjęć z wakacji. To naprawdę smutne. Jego sztuka to nie content - posiada duszę" - pisał Robbie Shilstone, twórca animacji.

"Wygląda to na największe naruszenie praw autorskich w stosunku do wielu różnych artystów" - można przeczytać wśród komentarzy części internautów.

Korzystając z mody na styl Ghibli, może zamiast tworzyć kolejne przeróbki, warto dać szansę dziełom tegoż studia? Tym, co odróżnia je od imitowanych przez AI fotografii jest niepodrabialna dusza i przenikające opowieść emocje. Wszystkie tytuły są dostępne na platformie Netflix.

