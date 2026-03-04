O tym filmie mówiła cała Polska. Pokazali to jako pierwsi

Dominik (Jakub Gierszał) wywodzi się z zamożnej warszawskiej rodziny. Chłopak wydaje się mieć wszystko, o czym marzą jego rówieśnicy. Jedno zdarzenie sprawia, że staje się obiektem żartów swoich kolegów w szkole i na portalach społecznościowych. Dominik zamyka się w sobie, a zrozumienia szuka w rzeczywistości wirtualnej. Tam poznaje tajemniczą dziewczynę o imieniu Sylwia (Roma Gąsiorowska). Ta zaraża go fascynacją na temat śmierci. Dominik przestaje chodzić do szkoły, nie chce podejść do matury. Jego rodzice (Agata Kulesza i Krzysztof Pieczyński) starają się z nim porozmawiać. Niestety, z powodu lat zaniedbań nie potrafią dotrzeć do swojego syna.

Jakub Gierszał w filmie "Sala samobójców" filmpolski.pl materiały prasowe

"Sala samobójców". "Hamlet" i "Cierpienia młodego Wertera"

Podczas 36. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2011 roku Komasa wyjawił, że dwa lata wcześniej poznał historię, która zainspirowała go do napisania scenariusza. "W 2009 roku przeczytałem artykuł o dziewczynie, która w wieku 21 lat odebrała sobie życie. [...] Skontaktowałem się z jej matką i ona opowiedziała mi o tym, jak się żyje z osobą, która nie chce żyć" - wspominał reżyser.

W rozmowie z Darkiem Kuźmą dla Onetu Komasa przyznał, że starał się obudować swojego bohatera literacko. Inspirował go przede wszystkim "Hamlet". "Dominik to właśnie bohater hamletowski, losuje zresztą na maturze cytat: 'Świat wyszedł z formy; I mnież to trzeba wracać go do normy'. To ważne, co Dominik odpowiada - że Hamlet przywdziewa maskę szaleństwa, żeby obnażyć zło, które jest dookoła niego. Chwilę później on sam te słowa zaczyna realizować. Z Dominikiem dzieje się coś złego, ale rodzice i reszta chcą go leczyć nie na tę chorobę, która go trawi - z Hamletem było tak samo. To bardzo współczesna przypadłość" - mówił reżyser. Z kolei relacje bohatera z Sylwią oparto na "Cierpieniach młodego Wertera".

Agata Kulesza, Jakub Gierszał i Aleksandra Hamkało w filmie "Sala samobójców" filmpolski.pl materiały prasowe

Jakub Gierszał. "Sala samobójców" zrobiła z niego gwiazdę

W postać Dominika wcielił się urodzony w 1988 roku Jakub Gierszał, będący w tamtym czasie w trakcie studiów na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (ukończył je w 2012 roku). Aktor został zauważony wcześniej za sprawą "Wszystko, co kocham" Jacka Borcucha z 2009 roku. Jednak to film Komasy uczynił z niego jednego z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorów młodego pokolenia.

"Czułem, że w tym przypadku muszę się z bohaterem utożsamić, żeby go nie zafałszować" - mówił o przygotowaniach do roli w 2011 roku w rozmowie z Ewą Szponar dla Onetu. "Dominik to postać bardzo złożona. Ani dobra, ani zła, płynna, skomplikowana. Próbując go zrozumieć, otaczałem się rzeczami, których on miał używać w filmie. Dużo czytałem o depresji i zdałem sobie sprawę z tego, że opowiadamy o poważnym problemie, który jest trochę tabu, o którym nie mówi się otwarcie".

W rozmowie z Przemysławem Dobrzyńskim dla portalu "Spider's Web" z 2017 roku Gierszał przyznał, że "Sala samobójców" była częścią większej fali, która przyniosła zmiany w polskim kinie. "Obok pojawiły się też takie filmy, jak np. 'Jesteś bogiem' [Leszka Dawida]; coraz głośniej robiło się wokół Małgorzaty Szumowskiej. Był to też czas, w którym zaczął tworzyć Tomek Wasilewski, wchodząc na rynek z filmem 'W sypialni'. […] Coś się więc ruszyło po tym dłuższym zastoju w polskiej branży filmowej. Miałem wielkie szczęście, mogąc również być częścią tego 'ruchu'" - mówił. "Sala samobójców" przyniosła mu Złotą Kaczkę oraz nominację do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego i Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł.

"Sala samobójców". Niespełniony sukces?

"Sala samobójców" okazała się ogromnym sukcesem frekwencyjnym. W kinach zobaczyło ją ponad 800 tysięcy widzów. Recenzenci zareagowali na film Komasy skrajnie. Jedni widzieli w nim nową jakość, chwalili efekty specjalne oraz podjęcie tematów młodych ludzi i ich obecności w internecie. Inni zarzucali Komasie, że jego bohaterowie są banalni, a przesłanie filmu nieznośne. Michał Walkiewicz z portalu "Filmweb" określił produkcję jako "niespełnioną".

"Sala samobójców" wzięła udział w Konkursie Głównym 36. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Uhonorowano ją Srebrnymi Lwami, drugą najważniejszą nagrodą wydarzenia. Doceniono także kostiumy Dorota Roqueplo i dźwięk Bartosz Putkiewicz. Film otrzymał także inne wyróżnienia, między innymi dwie Polskie Nagrody Filmowe Orzeł za montaż (Bartosz Pietras) i odkrycie roku (Jan Komasa), Nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI) w czasie MFF Kina Niezależnego OFF CAMERA w 2011 roku oraz Złotą Żabę w Konkursie Filmów Polskich i główną nagrodę w Konkursie Debiutów Operatorskich dla Radosława Ładczuka podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCamerimage.

"Sala samobójców". Początek wielkiej kariery Jana Komasy

Sukces filmu pozwolił Komasie na realizację kolejnych ambitnych projektów. "Miasto 44" z 2014 roku opowiadało o powstaniu warszawskim. Film robił ogromne wrażenie swym rozmachem, jednak krytycy ponownie nie szczędzili uwag wobec scenariusza. Za to "Boże Ciało" z 2019 roku jest uznawane za jeden z najlepszych polskich filmów zrealizowanych po 1989 roku. Otrzymał trzy nagrody podczas 44. FPFF w Gdyni (za reżyserię, scenariusz i drugoplanową rolę żeńską), 11 Polskich Nagród Filmowych Orzeł oraz nominację do Oscara dla filmu międzynarodowego. Ten sukces pozwolił Komasie na anglojęzyczny debiut. "Rocznica" ukazała się w listopadzie 2025 roku. Z kolei "Dobry chłopiec" wejdzie do polskich kin już 6 marca 2026 roku.