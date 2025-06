Znana z serialu "Gotowe na wszystko" Felicity Huffman wychowywała się w domu, w którym nie brakowało pieniędzy, jednak od najmłodszych lat los ją boleśnie doświadczał. Huffman nie była wychowywana w tradycyjnej rodzinie. Jej rodzice rozstali się, gdy była zaledwie niemowlęciem. Przez wiele lat gwiazda zmuszona była do dzielenia życia pomiędzy domy ojca i matki.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Odkrywamy kino Bollywood! Dlaczego wciąż go nie doceniamy? INTERIA.PL

Wielki zwrot w jej prywatnym życiu nastąpił, gdy Huffman zaczynała wchodzić w wiek nastoletni. Zamiast myśleniem o randkach, zabawach i nauce, przyszła aktorka zajmowała się próbami odnalezienia się w zupełnie nowej dla niej sytuacji. Odkryła, że mężczyzna, który ją wychowywał nie był jej biologicznym ojcem. Okazał się nim za to... przyjaciel rodziny. W latach 70. matka Huffman zdecydowała się na przeprowadzkę do Colorado. Wtedy też Felicity na pewien czas opuściła Nowy Jork. Wróciła do niego po latach, jako aspirująca aktorka.

Felicity Huffman: kariera

Felicity Huffman dość wcześnie odkryła w sobie pasję aktorską i zechciała spróbować swoich sił na scenie. Dostała się na studia w jednej z nowojorskich szkół teatralnych, marząc o wielkiej karierze. W 1988 roku aktorka zadebiutowała na Broadway'u. Jej talent został szybko dostrzeżony, co zaowocowało nominacją do Obie Award. Felicity zdobyła tę nagrodę w 1995 roku. Jej broadway'owy debiut zbiegł się w czasie z debiutem na wielkim ekranie. W tym samym roku aktorka po raz pierwszy wystąpiła przed kamerami, grając w filmie "Fortuna kołem się toczy". Jej kariera nabrała tempa w latach 90. Wtedy można było oglądać występy Felicity Huffman w takich produkcjach jak "Z archiwum X" i "Prawo i porządek".

Największą popularność zdobyła za sprawą serialu "Gotowe na wszystko", w którym wcielała się w Lynette Scavo. Z kolei za rolę w filmie "Transamerica" została wyróżniona Złotym Globem oraz nominacją do Oscara. Aktorkę można było także oglądać w takich produkcjach jak "Mama na obcasach" czy "Twarda sztuka".

Felicity Huffman: skandal przekreślił jej karierę

W 2019 roku Felicity Huffman wywołała prawdziwą medialną burzę, gdy udostępnione zostały informacje o jej udziale w aferze. Gwiazda "Gotowych na wszystko" wręczyła pokaźną sumę władzom jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w Stanach. W ten sposób zapewniła swojej córce miejsce na studiach. Jak się później okazało, dziewczyna nie miała pojęcia o tym, co zrobiła jej matka.

"Jestem w pełni świadoma swojej winy, żałuję swoich czynów oraz wstydzę się tego, co zrobiłam. Wstydzę się cierpienia, jakiego przysporzyłam swojej córce, mojej rodzinie, moim przyjaciołom, moim znajomym oraz społeczności akademickiej. Chciałabym ich przeprosić. Chciałabym w szczególności przeprosić studentów, którzy ciężko pracowali, by dostać się na uczelnię oraz ich rodziców, którzy wykazali się ogromnym poświęceniem, by wspierać swoje dzieci" - przyznała Huffman.

Zdjęcie Felicity Huffman / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images

Aktorka została skazana na 14 dni pozbawienia wolności oraz na prace społeczne. Wyrok odbyła w zakładzie karnym położonym niedaleko San Francisco. Po tym skandalu Felicity Huffman usunęła się z życia publicznego i zniknęła z ekranów.

Felicity Huffman wraca na ekrany

Felicity Huffman powoli odbudowuje karierę po aferze i wraca na ekrany. W 2023 roku pojawiła się gościnnie w jednym odcinku serialu "The Good Doctor". Ostatnio widzowie mogli ją zobaczyć również w "Zabójczych umysłach" oraz "Oskarżonych". Mimo to jej powrót do Hollywood nie należał do najłatwiejszych.

Zdjęcie Felicity Huffman / AP Photo/Steven Senne / East News

W wywiadzie dla The Guardian z 2024 roku wyznała: "Było ciężko. To tak, jakby twoje stare życie umarło, a ty razem z nim. Mam szczęście, że mam rodzinę, miłość i środki do życia, więc miałam gdzie wylądować".

Wkrótce Huffman na stałe zagości na małym ekranie. Została obsadzona w jednej z głównych ról w serialu medycznym "Doc". Wcieli się w postać dr Joan Ridley – nowej szefowej interny w szpitalu Westside Hospital. U jej boku wystąpią m.in. Molly Parker, Omar Metwally, Jon Ecker, Amirah Vann, Anya Banerjee, Patrick Walker oraz Charlotte Fountain-Jardim.