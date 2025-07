Nowy "Superman" będzie bardzo polityczny. Reżyser ma parę ciepłych słów dla malkontentów

Oprac.: Jakub Izdebski Mocny temat

James Gunn, reżyser nowego "Supermana", udzielił wywiadu dla "The Times of London". W rozmowie wyjaśnił swoje podejście do superbohatera. Według niego to opowieść o człowieku, który szuka swojego miejsca w nowym, obcym dla niego miejscu. Zaznaczył też, że jego film jest bardzo polityczny.

Zdjęcie David Corenswet w filmie "Superman" / Album Online/East News / East News