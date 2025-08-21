Nowy "Krzyk" wróci do korzeni serii? Jasna deklaracja twórcy cyklu

"Neve chce wrócić do klimatu pierwszej części, do suspensu. Skupić się na tym, co straszne, a nie krwawe" – mówił reżyser "Krzyku VII". "Jest bystra. Powiedziała, że tym razem opuszczamy Nowy Jork i wracamy do życia jej postaci. Czas na mały reset. Zaraz się z nią zgodziłem".

"Krzyk VII". Powrót gwiazdy oryginału do serii

"Mówiłem to jasno, także w mediach, że Sidney [postać grana przez Campbell] przeszła przez tyle cierpienia i traumatycznych wydarzeń, że danie jej czegokolwiek innego poza szczęśliwym zakończeniem byłoby wredne" – kontynuował scenarzysta.

Wideo "Krzyk": Zwiastun

Głównymi bohaterkami piątej i szóstej odsłony cyklu były siostry Sam i Tara Carpenter, grane przez Melissę Barrerę i Jennę Ortegę. Obie aktorki nie powrócą w "Krzyku VII". Z kolei Campbell nie pojawiła się w szóstej części cyklu z powodu konfliktu o wysokość jej gaży.

Reklama

Dla Williamsona to powrót do świata "Krzyku" po prawie piętnastu latach. Wcześniej odpowiadał za fabuły pierwszej, drugiej i czwartej części serii.

"Krzyk VII". Kogo zobaczymy na ekranie?

"Krzyk VII" wejdzie do kin 27 lutego 2026 roku. Oprócz Campbell na ekranie zobaczymy znanych z poprzednich odsłon Courteney Cox, Davida Arquette’a, Scotta Foleya, Matthew Lillarda, Jasmin Savoy Brown i Masona Goodinga, a także nowe twarze: Joela McHale’a, Isabel May, Celeste O’Connor, Asę Germanna, Mckennę Grace, Sama Rechnera, Michelle Randolph, Jimmy’ego Tatro, Annę Camp, Marka Consuelosa i Ethana Embry’ego.