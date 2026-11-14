UWAGA! Ten artykuł zawiera spoilery dotyczące filmu "Zobaczysz wszystko"

To głośne nazwisko w Hollywood. Gra w największych hitach

Jeszcze kilka miesięcy temu Christopher Abbott należał do grona drugoplanowych bohaterów świata Hollywood. Dziś, za sprawą roli Adama Traska w serialu Netfliksa "Na wschód od Edenu", znalazł się na językach branży filmowej, która szybko zaproponowała mu udział w kolejnych projektach. Dzięki niedawnym sukcesom gwiazdor "Kravena Łowcy" i "Biednych istot" nawiązał współpracę z Marvelem - już wkrótce wcieli się w postać profesora Charlesa Xaviera w reboocie "X-Menów", którego premiera odbędzie się w 2028 roku.

Oprócz serialu Netfliksa 40-letni aktor zaliczył w tym roku jeszcze jeden głośny występ. Jego rola, podobnie jak sam film, była trzymana w sekrecie przez wiele miesięcy. Ową tajemniczą produkcją jest "Zobaczysz wszystko" - film dokumentalny w reżyserii Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima. Dzieło opowiada o 34 dniach z życia prezeski Theranosa Elizabeth Holmes i jej bliskich, zanim kobieta trafi do więzienia za przestępstwa finansowe.

Tytuł studia A24 zobaczyły w kinach już miliony widzów na całym świecie. Film ma również duże szanse na triumf podczas 99. gali rozdania Oscarów w kategorii najlepszy dokument, a nawet i najlepszy film roku.

Zagrał w "Zobaczysz wszystko". Angaż dostał przez telefon

W jaki sposób Christopher Abbott dostał angaż do produkcji, która tak elektryzuje międzynarodową publiczność? Zamiast długiego procesu castingowego, wysyłania tzw. self-tape'ów i czekania na ostateczny werdykt, o jego udziale w filmie zadecydował... jeden telefon od reżyserów Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima.

"Po prostu do mnie zadzwonili i zaprosili, żebym wpadł na trochę. Rzuciłem okiem na materiał, który zdążyli już nakręcić, dla mnie była to bardzo szybka, improwizowana praca. Od dawna jestem fanem ich obu, więc zgodziłem się zanim w ogóle powiedzieli mi, o co dokładnie chodzi" - wyjaśnił.

Christopher Abbott wcielił się w filmie w postać partnera życiowego Elizabeth Holmes, Billy'ego Evansa. W wywiadzie dla The Hollywood Reporter przyznał, że przed rozpoczęciem prac na planie "słyszał o różnych szalonych historiach" związanych z kontrowersyjnym biznesmenem, ale tak naprawdę "nie znał go, dopóki nie zobaczył nagrań z jego udziałem".

"Pomyślałem, że to bardzo ciekawa postać, choć przesadnie się w nią nie zagłębiałem. Miałem ograniczony czas na to, by poćwiczyć, naśladować go, wyłapać drobne niuanse. To interesująca osoba" - dodał.

Ten dokument wbija w fotel. Ma szansę na Oscara

"Zobaczysz wszystko" to pierwszy film dokumentalny w historii, który w samej Ameryce Północnej zarobił już niemal 100 milionów dolarów. Dzieło Fieldera i Oppenheima zbiera wyśmienite recenzje krytyków, którzy wróżą mu worek nominacji do Oscara. Abbott przyznał, że bardzo cieszy go tak duże zainteresowanie produkcją, które "jest wspaniałe, szczególnie dla tego rodzaju filmu".

"Dokumenty nie dostają zazwyczaj tyle atencji. Nie tylko sam temat filmu był atrakcyjny i przystępny. Jego twórcy okazali się świetnymi filmowcami, dzięki czemu całość nabrała jeszcze większego rozmachu" - dodał.

Mimo ekscytacji związanej z udziałem w filmie, Abbott wywiązał się z obietnicy danej twórcom i nie powiedział o tym nawet najbliższym przyjaciołom. Zoe Kazan, reżyserka serialu "Na wschód od Edenu" i wieloletnia przyjaciółka Abbotta zdradziła, w jakich okolicznościach dowiedziała się o jego woli w "Zobaczysz wszystko".

"Znam Chrisa od czasów, gdy oboje byliśmy po dwudziestce i stawialiśmy pierwsze kroki w nowojorskim teatrze. Poszłam do kina na 'Zobaczysz wszystko' z dwiema osobami, które również są z nim blisko. Kiedy pojawił się na ekranie, całą trójkę krzyknęliśmy z zaskoczenia, nikt z nas o tym nie wiedział. Potem wysłaliśmy mu selfie na tle plakatu. Byłam w ciężkim szoku" - przyznała.

"Zobaczysz wszystko" zadebiutował w kinach 6 listopada.