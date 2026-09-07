Nadchodzi sequel "Pasji". O czym opowie "Zmartwychwstanie Chrystusa"?

Mel Gibson wraca do reżyserii za sprawą "Zmartwychwstania Chrystusa" - kontynuacji "Pasji" z 2004 roku. Film będzie podzielony na dwie części, które zostały nakręcone w tym samym czasie. Jak poinformował gwiazdor "Zabójczej broni", zdjęcia do wyczekiwanej produkcji właśnie zostały zakończone.

To nie jedyna nowina, jaką Gibson miał do przekazania swoim fanom. Aktor udzielił niedawno wywiadu katolickiemu magazynowi "The Christian Post", w którym opisał proces powstawania sequela. Jak się okazuje, "Zmartwychwstanie Chrystusa" poruszy nie tylko wątki powszechnie znane z Ewangelii, ale i te, które zostały pominięte podczas spisywania świętej księgi.

Mel Gibson "wzbogaci" Biblię. Komentuje swoją decyzję

"Jeśli spojrzeć na Ewangelie synoptyczne - a są one synoptyczne, to znaczy, że nie mówią nam wszystkiego. Nawet Jan mówił: 'Wiecie, było wiele innych rzeczy, które [Jezus] powiedział i zrobił, a gdyby je wszystkie spisano, nie pomieściłyby ich wszystkie biblioteki świata', prawda? Jest więc wiele rzeczy, które nie zostały spisane" - przekonywał Gibson.

"Zmartwychwstanie Chrystusa" ma być więc "wzbogaconą" wersją przekazywanych od wieków nauk Kościoła. "Nie chodzi o to, żeby sprzeciwiać się ortodoksyjnemu nauczaniu, ale żeby, jak sądzę, wzbogacić to, co jest tam do zobaczenia dla wszystkich i mam nadzieję, że niektóre z tych odkryć zaskoczą" - dodał.

Biorąc pod uwagę to, jak obszerny i skomplikowany pod względem teologicznym materiał Gibson wykorzystał do nakręcenia sequelu "Pasji", historia ma zostać opowiedziana w sposób mocno uniwersalny, językiem dostosowanym do współczesnego odbiorcy.

"Zmartwychwstanie Chrystusa": obsada i premiera filmu

"Zmartwychwstanie Chrystusa" to jak dotąd najdroższy projekt w karierze Mela Gibsona. Dwuczęściowa produkcja powstawała z wielkim rozmachem. Twórcy postawili na najwyższą jakość doznań wizualnych - na planie w ruch poszły m.in. kamery IMAX.

Według szacunków budżet obu filmów może wynieść więcej niż 250 milionów dolarów. Zdjęcia do sequela powstawały w Rzymie, obecnie filmy znajdują się na etapie postprodukcji.

W obsadzie "Zmartwychwstania Chrystusa" zabraknie znanych z "Pasji" Moniki Bellucci i Jima Caviezela. W filmie wystąpią m.in. Jaakko Ohtonen, Mariela Garriga, Kasia Smutniak i Riccardo Scamarcio.

Pierwsza część ma trafić do kin 6 maja 2027 roku. Druga pojawi się na dużym ekranie 25 maja 2028 roku.