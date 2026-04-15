Niepokojące wieści o stanie aktorki. Znaleziono ją na dnie basenu

Nadia Fares zaczęła zdobywać rozpoznawalność w latach 90. i na początku 2000. Francuska aktorka urodzona w Marrakeszu wystąpiła w takich produkcjach jak: "Purpurowe rzeki" (2000) czy "Ostatni skok" (2002). Prywatnie jest żoną producenta filmowego Steve'a Chasmana, z którym ma dwójkę dzieci.

W ostatnich dniach media obiegły niepokojące doniesienia. Fares w kompleksie sportowym Blanche w Paryżu straciła przytomność podczas pływania.

Jak donosi "Le Figaro", 57-letnia aktorka w pewnym momencie zasłabła i opadła na dno basenu, pozostając niezauważona przez około trzy do czterech minut. Po jej wyciągnięciu na powierzchnię świadkowie stwierdzili brak oddechu i natychmiast podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową, używając również defibrylatora.

Aktorka została następnie przewieziona do szpitala Salpêtrière w Paryżu, gdzie - jak podaje "Le Figaro" - wprowadzono ją w śpiączkę farmakologiczną. Fares ponoć obecnie jest w ciężkim stanie.

Sprawę bada prokuratura, jednak dotychczas nie stwierdzono żadnych znamion przestępstwa.