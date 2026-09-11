Niemal 25 minut owacji po seansie filmu. Absolutny rekord świata

W 2025 roku w Wenecji debiutował "Głos Hind Rajab" Kaouther Ben Hanii. Film był oklaskiwany przez 22 minuty, co pobiło rekord w historii festiwalu. Brawa po pierwszym pokazie "NAZA" nie tylko trwały o ponad dwie minuty dłużej. Dzieło Abrahama i Szor to najdłużej oklaskiwana produkcja w historii wszystkich festiwali filmowych na świecie.

"NAZA" najgłośniejszym filmem 83. MFF w Wenecji

Na scenie do reżyserskiego duetu dołączył producent wykonawczy Jonathan Glazer, twórca "Strefy interesów". Tytułowy skrót "NAZA" to akronim oznaczający "straty poboczne". Jest używany przez izraelskie wojsko do określania liczby cywilów, którzy mogą zginąć w wyniku nalotu.

"NAZA" powstawało przez trzy lata. Film, który kręcono w tajemnicy na dachach Tel Awiwu, dołączono do weneckiego konkursu w ostatniej chwili. Podczas konferencji prasowej twórcy tłumaczyli, że wynikało to z przedłużającego się procesu postprodukcji. W zaledwie 80-minutowym dokumencie znalazły się między innymi rozmowy z 24 przedstawicielami izraelskiego wojska.

Kiedy poznamy laureata Złotego Lwa?

Film Abrahama i Szor uzyskał świetne oceny krytyków i jest w tym momencie jednym z faworytów do Złotego Lwa. Zwycięzców nagród w Konkursie Głównym 83. MFF w Wenecji poznamy w sobotę 12 września wieczorem.