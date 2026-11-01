Michael Mann postrzelony. Reżyser trafił do szpitala

Według informacji przekazanych przez policję w Los Angeles Michael Mann trafił do szpitala po tym, jak przypadkowo postrzelił się w nogę na strzelnicy.

Jak podaje serwis TMZ, który jako pierwszy poinformował o tym zdarzeniu, reżyser doznał obrażeń, próbując schować broń do kabury, gdy ta przypadkowo wystrzeliła. Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 16:00 na strzelnicy Range L.A., a policja w Los Angeles potwierdziła, że w momencie zgłoszenia jego stan był stabilny.

"W sobotę na strzelnicy doszło do przypadkowego wystrzału z broni znajdującej się w kaburze, w wyniku czego reżyser filmowy Michael Mann odniósł powierzchowne obrażenia. Został opatrzony i wkrótce zostanie wypisany ze szpitala" - poinformowali przedstawiciele Manna w oświadczeniu.

Michael Mann realizuje sequel kultowego filmu

Mann znany jest przede wszystkim z reżyserii takich filmów jak "Złodziej", "Ali", "Informator" czy "Gorączka". Ostatnim filmem, który wyreżyserował, był "Ferrari" z 2023 roku - sportowy film biograficzny, w którym Adam Driver wcielił się w rolę Enzo Ferrari, a Penelope Cruz zagrała jego żonę Laurę.

83-letni reżyser pracuje obecnie nad "Gorączką 2", długo oczekiwaną kontynuacją dramatu kryminalnego z 1995 roku, w którym wystąpili Al Pacino i Robert De Niro. W drugiej odsłonie wystąpią Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Adam Driver, Jason Clarke, Stephen Graham i Odessa Young.

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