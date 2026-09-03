Nie żyje Witold Płóciennik. Poszukiwany od kilku dni operator miał 56 lat

"Ciało Witolda Płóciennika zostało dziś odnalezione w trakcie poszukiwań w województwie lubuskim" - taką informację podało RMF FM. Potwierdziła ją w rozmowie z dziennikarzami stacji radiowej Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Witold Płóciennik: ceniony operator filmowy

Witold Płóciennik był cenionym polskim operatorem filmowym i członkiem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC). Za swoją pracę był nagradzany na najważniejszych krajowych imprezach: Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ("Ikar. Legenda Mietka Kosza") i festiwalu Camerimage ("Zieja").

Mężczyzna był autorem zdjęć do głośnych polskich produkcji, takich jak "Cała zima bez ognia", "Wymyk", "Jak pies z kotem" , "Mistrz", "Święto ognia" czy "Przepiękne!".

Pracował także nad serialami "Ultraviolet", "Kruk", "Stulecie Winnych", "Klangor", "Ołowiane dzieci", "Idź przodem, bracie" i "Minuta ciszy".

Akcja poszukiwawcza Witolda Płóciennika

W miniony weekend Witold Płóciennik miał stawić się na planie zdjęciowym swojej nowej produkcji, miał realizować zdjęcia do serialu Netfliksa. Nie pojawił się w pracy.

Po raz ostatni widziany był 29 sierpnia w Lubniewicach. Koledzy, z którymi miał współtworzyć serial, zaangażowali się w akcję poszukiwawczą.

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie (woj. lubuskie) prowadziła poszukiwania na szeroką skalę - z lądu, wody i powietrza. W akcję zaangażowano m.in. psy tropiące, policyjny śmigłowiec, drony z termowizją i sonary.

"W działaniach uczestniczą także strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. Na miejscu pracuje również grupa ratowniczo-poszukiwawcza, a działania wspierają ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wielu ochotników, którzy z własnej woli postanowili wspomóc działania służb" - można było przeczytać w komunikacie sulęcińskich mundurowych.

Witold Płóciennik nie żyje

Akcja poszukiwawcza zakończyła się 3 września. Służby odnalazły ciało Witolda Płóciennika. Jak ustalił NewsLubuski.pl, zwłoki znajdowały się w lesie, w trudno dostępnym, bagnistym terenie.

"Znaleźliśmy ciało mężczyzny. Trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora" - powiedziała w czwartek wieczorem Interii sierżant Martyna Litka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie. Krótko później informację, że chodzi o zaginionego Witolda Płóciennika podało RMF FM po potwierdzeniu od prokuratury.