"Coś" (1982)

Doceniony dopiero po swej premierze horror science fiction autorstwa Johna Carpentera z 1982 roku. Załoga bazy na Antarktydzie przygarnia psa. Zwierzak okazuje się nosicielem kosmicznego pasożyta, który przejmuje kontrolę nad zainfekowanymi i powoduje monstrualną transformację ich ciał. Gdy nadchodzi noc, kolejne osoby zaczynają ginąć. Każdy z członków załogi może być obcym. Poczucie paranoi narasta, a pozostali przy życiu mężczyźni powoli zdają sobie sprawę, że ta historia może mieć tylko jeden koniec.

"Coś" to wybitny dreszczowiec, trzymający w napięciu do ostatnich minut. Poczucie osaczenia udziela się widzom, z kolei kolejne transformacje kosmity przerażają. Do najsławniejszych należą głowa na pajęczych nogach oraz zębiska wyrastające z otworu w klatce piersiowej.

Za wygląd potwora odpowiadał Rob Bottin, który przez rok pracował siedem dni w tygodniu i ani razu w tym okresie nie wziął wolnego. Po zakończeniu zdjęć z przepracowania trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego skrajne wycieńczenie organizmu i zapalenie płuc.

Kurt Russell w filmie "Coś" Universal Pictures East News

"Mucha" (1986)

Kanadyjczyk David Cronenberg interesował się ukazywaniem ciała i jego zmian od początków swojej kariery. Już "Dreszcze" i "Wściekłość" z lat 70. miały elementy body horroru. Zwieńczeniem jego drogi była "Mucha" z 1986 roku.

Film skupia się na naukowcu (wybitna rola Jeffa Goldbluma), który pracuje nad technologią teleportacji. W pewnym momencie decyduje się przetestować ją na sobie. Nie zauważa, że w maszynie oprócz niego znajduje się także mucha. Eksperyment kończy się pozornym sukcesem. Naukowiec zauważa poprawę samopoczucia oraz zwiększenie siły fizycznej i energii seksualnej. Wkrótce dochodzą do tego jednak niepokojące zmiany w wyglądzie. Bohater powoli staje się ogromną hybrydą człowieka i owada.

Charakteryzacja powolnej transformacji naukowca została wyróżniona Oscarem. Prace zaczęto od ostatecznego wyglądu hybrydy człowieka i muchy, a później stopniowo "wygładzano" ją.

Goldblum spędził na fotelu charakteryzatorskim długie godziny. Cronenberg chciał, by transformacja w muchę była metaforą postępującej choroby oraz procesu starzenia. W momencie premiery interpretowano ją jako alegorię epidemii AIDS.

"Titane" (2021)

Niespodziewany zwycięzca Konkursu Głównego podczas festiwalu w Cannes w 2021 roku. Film skupia się na Alexii, seryjnej zabójczyni, która jako dziecko przeżyła wypadek samochodowy. Ratująca życie operacja zakończyła się dla niej wstawieniem metalowej płytki w czaszkę. Gdy policja trafia na jej trop, Alexia podaje się za dawno zaginionego syna Vincenta, mieszkającego na prowincji strażaka. Mężczyzna ufa jej bezgranicznie, ignorując nawet jej ciążowy brzuch. A kto jest ojcem jej dziecka? Luksusowy samochód.

"Titane" łączy horror cielesny ze wzruszającą historią o potrzebie miłości. Vincent pozostaje ślepy na oczywiste sygnały, że Alexia nie jest jego synem. Nie zwraca także uwagi, gdy kobieta zaczyna się zmieniać pod wpływem ciąży. Sensualne sceny przeplatane są nagłymi wybuchami przemocy, a dramat rodzinny łączy się z historią o psychopatce. Film nie dla wszystkich, obok którego trudno przejść obojętnie.

Kadr z filmu "Titane" Album Online East News

"Substancja" (2024)

Elizabeth Sparkle (Demi Moore), starzejąca się gwiazda telewizyjnego show, doświadcza potwornych konsekwencji zażycia nielegalnego leku, który według dostawcy ma ją zmienić w młodszą, lepszą wersję samej siebie (Margaret Qualley).

"Substancja" francuskiej reżyserki Coralie Fageat była sensacją 77. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes z 2024 roku. Film otrzymał tam nagrodę za scenariusz. Później okazał się czarnym koniem sezonu oscarowego. Otrzymał sześć nominacji do złotej statuetki, w tym za film roku, reżyserię i główną rolę Demi Moore. Ostatecznie zdobył Oscara za charakteryzację. Nagroda była jak najbardziej zasłużona. "Substancja" nie jest filmem dla widzów o słabych żołądkach. Już podczas premiery w Cannes niektórzy wychodzili w trakcie seansu.

"'Substancja' to film o kobiecych ciałach. O tym, jak kobiece ciała podlegają ocenie, fantazjom i krytyce w przestrzeni publicznej. O tym, jak często wmawia nam się, że musimy być idealne, uśmiechnięte, szczupłe, młode i piękne, by cieszyć się uznaniem w społeczeństwie. I o tym, jak ucieczka od tych oczekiwań staje się niemożliwa, niezależnie od tego, jak wykształcone, silne i niezależne jesteśmy" - tłumaczyła Coralie Fageat przed premierą filmu.

Kadr z filmu "Substancja" Universal Pictures - Working Tit East News

"Together" (2025)

Zakochani Millie i Tim wprowadzają się do pięknego domu w idyllicznej małej miejscowości. Wszystko wskazuje na to, że tu ich uczucie będzie mogło w pełni rozkwitnąć. Jednak na skutek pewnego pozornie drobnego incydentu wszystko, co ich łączy, zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, ich życie, ich ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.

Główne role w "Together" zagrali Alison Brie, gwiazda serialu "Glow" oraz znany z "Iluzji" Dave Franco, którzy są też parą w życiu prywatnym. Oboje przyznają, że do wspólnego udziału w tym projekcie przekonał ich niezwykły scenariusz Michaela Shanksa, odpowiadającego również za reżyserię.

"U podstaw tej historii leży napięcie między głównymi bohaterami i to nas do niej przyciągnęło. Dzięki naszej wzajemnej relacji mogliśmy naprawdę zaryzykować i zagłębić się w to, przez co przechodzą Millie i Tim" - powiedział Franco w wywiadzie dla magazynu "People".

Alison Brie w filmie "Together" © materiały dystrybutora materiały prasowe