"Krzyk 7"

Gdy nowy zabójca w masce Ghostface'a pojawi się w spokojnym miasteczku, w którym Sidney Prescott ułożyła sobie życie, spełnią się jej najgorsze koszmary. Celem szaleńca (lub szaleńców, jak uczy nas historia "Krzyków") stanie się jej córka Tatum. "Krzyk 7" wejdzie do kin 27 lutego 2026 roku. Na ekranie zobaczymy znane twarze z poprzednich odsłon m.in. Neve Campbell, Courteney Cox, Davida Arquette'a, Scotta Foleya, Matthew Lillarda, Jasmin Savoy Brown i Masona Goodinga,.

"Zabawa w pochowanego: Szukam"

Film "Zabawa w pochowanego" debiutował w 2019 roku i stał się wielkim hitem. 27 marca 2026 roku do międzynarodowych kin trafi kontynuacja o tytule "Zabawa w pochowanego: Szukam". W roli głównej ma powrócić odtwórczyni głównej roli, czyli australijska aktorka Samara Weaving. W filmie pojawią się też Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng i David Cronenberg. W nadchodzącej drugiej części dowiemy się, co stało się z bohaterką bezpośrednio po wydarzeniach z pierwszej, gdy udało jej się ujść z życiem po przerażającej grze w chowanego z rodziną nowego męża.

"Werwulf"

Po sukcesie filmu "Nosferatu" Robert Eggers postanowił, że kolejny projekt poświęci wilkołakom. Film "Werwulf" ma rozgrywać się w XIII-wiecznej Anglii. Scenariusz zawierać będzie dialogi w staroangielskim, by jak najlepiej odzwierciedlić realia tamtej epoki. Eggers każe nam długo czekać na swój nowy film, gdyż światowa premiera zaplanowana jest na 25 grudnia. W obsadzie znaleźli się Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp i Willem Dafoe.

"28 lat później - Część 2: Świątynia kości"

W kontynuacji epickiej opowieści dr Kelson znajduje się w trudnych okolicznościach, których konsekwencje mogą zmienić świat, jaki zna. W obsadzie prawdziwa plejada gwiazd: Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Cillian Murphy, Jack O'Connell, Emma Laird czy Maura Bird. Film trafi do polskich kin już 16 stycznia.

"Evil Dead Burn"

"Evil Dead Burn" to kolejny rozdział słynnej serii horrorów "Martwe zło", zapoczątkowanej w 1981 roku filmem Sama Raimiego. Film Sébastiena Vanička zapowiada się jako obiecujący powrót do brutalnej serii. Na razie jeszcze niewiele wiadomo o fabule filmu, który światową premierę będzie mieć 24 lipca.



"Panna Młoda!"

W 2026 roku Maggie Gyllenhaal, która niedawno zadebiutowała jako reżyserka, przeniesie na światowe ekrany punkową wersję klasycznej historii o pannie młodej Frankensteina. Tym razem Christian Bale gra potwora, a Jessie Buckley jego wybrankę. W obsadzie znaleźli się również brat Maggie i nominowany do Oscara aktor Jake Gyllenhaal, a także Peter Sarsgaard, Penélope Cruz, Annette Bening i Julianne Hough. Premiera 6 marca!

"Powrót do Silent Hill"

Już 23 stycznia wielbiciele kina grozy powrócą do jednego z ulubionych uniwersów. "Powrót do Silent Hill" ukaże, jak James Sunderland przyjeżdża do miasteczka Silent Hill, aby odnaleźć dawną miłość - Mary Crane. Niegdyś słoneczna miejscowość, teraz jest przygnębiająca i sprawia wrażenie opuszczonej. Wiedziony utraconym uczuciem James wyrusza w podróż, która sprawi, że zacznie on wątpić w swoje zdrowie psychiczne.

"Naznaczony 6"

Szósty film, wyprodukowany przez Blumhouse i Sony Pictures, przedstawia weterana serii Lin Shaye u boku Amelii Eve, która dołącza do filmu w roli głównej. Wiemy, że kontynuacja kultowej serii na pewno nie będzie ostatnią. Twórcy planują cały czas poszerzać uniwersum. Światowa premiera nowego "Naznaczonego" zaplanowana jest na 21 sierpnia.

