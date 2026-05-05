Nicolas Cage powróci do swej ikonicznej roli. Znamy datę premiery

Jakub Izdebski

Wytwórnia Paramount ogłosiła datę premiery sequela horroru "Kod zła". Wejdzie on do kin 14 stycznia 2028 roku. Za kamerą stanie ponownie Osgood Perkins. W roli psychopaty Longlegsa powróci Nicolas Cage.

Nicolas Cage w filmie "Kod zła"C2 Motion Picture Group - Neon -East News

"Kod zła" wszedł do polskich kin w lipcu 2024 roku. Opowiadał o agentce FBI (Maika Monroe), która stara się rozpracować sprawę seryjnego zabójcy, atakującego całe rodziny. W czasie śledztwa okazuje się, że jest w pewnym sensie powiązana z psychopatą.

"Kod zła" okazał się niespodziewanym hitem. Kosztujący 10 milionów dolarów horror zarobił na całym świecie prawie 128 milionów dolarów. Spotkał się także z ciepłym przyjęciem recenzentów.

Sequel "Kodu zła". Co wiemy o produkcji?

Budżet kontynuacji ma wynosić od 40 milionów do nawet 50 milionów dolarów. Z tego powodu z projektu zrezygnowała wytwórnia Neon, która wyprodukowała pierwszą część "Kodu zła". Jej miejsce zajął Paramount.

Szczegóły fabuły nie są w tej chwili co znane. Wiadomo jedynie, że za reżyserię i scenariusz będzie ponownie odpowiadał Osgood Perkins. Jedynym potwierdzonym członkiem obsady jest Nicolas Cage.

