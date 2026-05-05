"Kod zła" wszedł do polskich kin w lipcu 2024 roku. Opowiadał o agentce FBI (Maika Monroe), która stara się rozpracować sprawę seryjnego zabójcy, atakującego całe rodziny. W czasie śledztwa okazuje się, że jest w pewnym sensie powiązana z psychopatą.

"Kod zła" okazał się niespodziewanym hitem. Kosztujący 10 milionów dolarów horror zarobił na całym świecie prawie 128 milionów dolarów. Spotkał się także z ciepłym przyjęciem recenzentów.

Sequel "Kodu zła". Co wiemy o produkcji?

Budżet kontynuacji ma wynosić od 40 milionów do nawet 50 milionów dolarów. Z tego powodu z projektu zrezygnowała wytwórnia Neon, która wyprodukowała pierwszą część "Kodu zła". Jej miejsce zajął Paramount.

Szczegóły fabuły nie są w tej chwili co znane. Wiadomo jedynie, że za reżyserię i scenariusz będzie ponownie odpowiadał Osgood Perkins. Jedynym potwierdzonym członkiem obsady jest Nicolas Cage.