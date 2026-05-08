Netflix znowu to zrobił! Kultowy film z Megan Fox już dostępny

"Zabójcze ciało: kultowy film z Megan Fox

Film "Zabójcze ciało" miał premierę w 2009 roku i początkowo nie odniósł dużego sukcesu, głównie przez źle ukierunkowany marketing. Z czasem jednak został "odkryty na nowo" i doceniony za swój unikalny styl - połączenie grozy z czarnym humorem. Film wyróżnia się ostrymi dialogami i specyficzną tonacją, która dziś trafia do widzów znacznie bardziej niż w momencie premiery.

Kluczową rolę w jego późniejszej popularności odegrała także relacja między bohaterkami granymi przez Megan Fox i Amandę Seyfried. Dzięki internetowi i nowemu spojrzeniu "Zabójcze ciało" zyskało status produkcji kultowej. Dziś często cytuje się konkretne sceny z filmu, zwłaszcza tą, w której Megan Fox trzyma zapalniczkę!

O czym jest film Karyn Kusamy?

"Zabójcze ciało" w reżyserii Karyn Kusamy na podstawie scenariusza Diablo Cody opowiada historię Jennifer, pięknej i zmysłowej cheerleaderka, która zostaje opętana przez demona. Od tego momentu staje się potworem, a jej przyjaciółka Needy usiłuje ją powstrzymać.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć tego filmu, to mamy dla was świetną wiadomość. 8 maja 2026 roku Netflix dodał produkcję do swojej oferty!

