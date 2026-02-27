Paramount Skydance składał w ostatnich miesiącach osiem ofert kupna Warner Bros. Mimo kolejnych odmów prezes wytwórni David Ellison nie poddawał się i podnosił kwotę, nawet gdy wytwórnia podpisał umowę z Netfliksem w grudniu 2025 roku. Ostatnia z jego ofert została uznana za lepszą od propozycji streamingowego giganta. Netflix miał cztery dni, by ją przebić. Jego szefostwo zdecydowało jednak, że rezygnuje z walki o kupno wytwórni. Ogłosiło to w specjalnym oświadczeniu.

Netflix rezygnuje z kupna Warner Bros. Władze serwisu tłumaczą

"Netflix ogłosił dziś, że odmówił podniesienia oferty kupna Warner Bros. Netflix otrzymał wcześniej pismo od Warner Bros. Discovery, że jej zarząd uznał propozycję Paramount Skydance za lepszą od ustaleń wcześniej podpisanej umowy między Warner Bros. Discovery i Netfliksem" - czytamy w oświadczeniu streamingowego giganta.

"Wynegocjowana przez nas transakcja przyniosłaby zysk akcjonariuszom i zapewniłaby jasną ścieżkę do uzyskania zgody organów regulacyjnych. […] Biorąc pod uwagę cenę, która musiałaby dorównać najnowszej ofercie Paramount Skydance, umowa nie jest już atrakcyjna finansowo. Z tego powodu rezygnujemy z dorównania jej".

David Ellison NDZ/STAR MAX/IPx East News

Ile Paramount Skydance zaoferował właścicielom Warner Bros.?

"Cieszymy się, że Zarząd WBD jednogłośnie potwierdził, że nasza oferta jest niezwykle korzystna cenowo, co przekłada się na większą wartość dla akcjonariuszy WBD, pewność i szybkość sfinalizowania transakcji" - oznajmił Ellison.

Paramount Skydance jest zobowiązane do zapłacenia Netfliksowi 2,8 miliarda dolarów za zerwanie umowy serwisu z Warner Bros. Ma także zapłacić siedem miliardów dolarów, jeśli regulatorzy zablokują transakcję.

Umowa z Netfliksem zakładała wykupienie przedsiębiorstwa po 27,75 dolara za akcję. Netflix nie nabyłby jednak części kanałów telewizyjnych należących do Warner Bros. Discovery, w tym informacyjnego CNN i polskiego TVN. Zostałyby one pod kontrolą obecnych właścicieli.

Paramount Skydance zaproponowało 31 dolarów za akcję oraz dodatkowe 25 centów za akcję za każdy kwartał spóźnienia z finalizacją transakcji. Jak podaje "Variety", Elison planuje konkurować z Netfliksem, Amazonem i Apple'em o dominację na rynku medialnym.

Biały Dom faworyzował kupno Warner Bros. przez Paramount Skydance

42-letni miliarder wspiera administrację Donalda Trumpa. Uważa się, że pod jego kierownictwem Warner Bros. i należące do niego podmioty, między innymi CNN, będą przedstawiały treści korzystniejsze dla 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Podobnie było po przejęciu przez Ellisona wytwórni Paramount. Szczególnie głośno było o decyzji zakończenia programu wieczornego Stephena Colberta, jednego z najgłośniejszych krytyków Trumpa. Według doniesień medialnych prezydent faworyzował wykupienie Warner Bros. przez Paramount Skydance.

Rob Bonta, prokurator generalny stanu Kalifornia, podkreślił, że sprawa nie jest jeszcze zamknięta. "Te dwa hollywoodzkie giganty nie przeszły jeszcze kontroli regulacyjnej. Kalifornijski Departament Sprawiedliwości prowadzi dochodzenie i będzie ono bardzo skrupulatne" - zapewnił.