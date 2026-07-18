Najwspanialszy polski aktor. Roli życia wcale nie chciał zagrać

Był aktorskim geniuszem, którego koledzy stawiali ponad wszystkimi innymi. Miliony widzów pokochały go jako Michała Wołodyjowskiego, choć sam długo robił wszystko, by tej roli nie przyjąć. Pięciokrotnie się żenił, uchodził za człowieka trudnego i wybuchowego, a życie zakończył w miejscu, które kochał najbardziej - na scenie, podczas próby do wymarzonej roli w szekspirowskiej tragedii "Król Lear".

Tadeusz Łomnicki/INPLUS/East News /East NewsEast News

Tadeusz Łomnicki urodził się 18 lipca 1927 roku w Podhajcach. Ojciec był urzędnikiem pocztowym, a matka nauczycielką.

W czasie wojny pracował fizycznie, później jako liczarz (liczył i sortował gotówkę) w Banku Emisyjnym. Dorabiał grą na skrzypcach, działał w Szarych Szeregach.

Po wojnie przez krótki czas służył nawet w Milicji Obywatelskiej, pilnując zakładów przemysłowych. Szybko jednak zrozumiał, że jego prawdziwym miejscem jest scena. Trafił do studia przy krakowskim Starym Teatrze, gdzie miał okazję uczyć się m.in. od Juliusza Osterwy i rozpoczął blisko pięćdziesięcioletnią drogę artystyczną.

Tadeusz Łomnicki: koledzy nie mieli wątpliwości. Był numerem jeden

Dla kolegów po fachu Łomnicki był zjawiskiem.

- To był największy polski aktor drugiej połowy XX wieku. Numer jeden. Bez dyskusji - mówił po jego śmierci Andrzej Łapicki.

W trakcie przygotowań do kolejnych ról był wręcz obsesyjnie perfekcyjny.

- Pamiętam, jak podczas próby generalnej "Dożywocia" Fredry, gdzie grał wspaniale Łatkę, wchodzę do garderoby, patrzę i widzę jak Łomnicki nożycami przystosowuje swój surdut, żeby wyglądał bardziej szmatławo. Wymagał od siebie więcej niż od kogokolwiek innego - wspominał Łapicki.

Jednak to nie teatr zapewnił mu sławę i miłość widzów. Dla milionów widzów już na zawsze pozostał panem Wołodyjowskim.

Tadeusz Łomnicki: przed Wołodyjowskim uciekał przez pół roku

Choć dziś trudno wyobrazić sobie "Pana Wołodyjowskiego" bez Tadeusza Łomnickiego, aktor początkowo stanowczo odrzucał propozycję Jerzego Hoffmana.

- Propozycja Hoffmana mnie przeraziła. W jednej sekundzie zrozumiałem, jaki rodzaj odpowiedzialności wziąłbym na siebie, gdybym się zgodził. Zacząłem Jurka unikać i robiłem to przez pół roku - wspominał po latach.

Obawiał się, że nie podoła zadaniu. Miał już 40 lat, nie był wysportowany, nie umiał jeździć konno ani fechtować, a przecież Wołodyjowski musiał być przede wszystkim znakomitym szermierzem.

Kiedy w końcu Hoffman doprowadził do rozmowy, Łomnicki próbował ratować się kolejnym fortelem. Twierdził, że ma poważną kontuzję kolana.

- Chytreńko zwołał konsylium i lekarze orzekli, że jestem zdrów jak koń - opowiadał potem z rozbawieniem.

Nie było już odwrotu.

Aktor schudł aż 16 kilogramów, przez kilka miesięcy codziennie trenował jazdę konną i szermierkę pod okiem Andrzeja Osadzińskiego. Efekt przeszedł do historii polskiego kina. To właśnie jego charakterystyczny sposób poruszania wąsem, błyskawiczne pojedynki na szable i spokojna, pełna godności gra sprawiły, że Michał Wołodyjowski do dziś pozostaje jedną z najbardziej lubianych postaci polskiego filmu.

- Wyczułem, że w tym człowieku bije wielkie serce Polaka. Starałem się zagrać człowieka skromnego, ale zdecydowanego. Takiego, który dla ojczyzny nie zawaha się przed ostatecznością - mówił.

Rola przyniosła mu nie tylko ogromną popularność, ale również miłość widzów.

- Widownia mnie przyjęła. Wszędzie czuję się bardzo bezpiecznie i ludzie odnoszą się z serdecznością - wspominał.

Praca na planie filmu przyniosła mu też coś więcej - miłość, a potem zawód miłosny.

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Patrycja Otfinowska

Tadeusz Łomnicki: Hajduczek w końcu powiedział mu: nie

O jego życiu uczuciowym krążyły legendy. Pięciokrotnie stawał na ślubnym kobiercu, dlatego żartowano nawet, że... "urodził się żonaty".

Najboleśniejszym rozczarowaniem okazał się jednak romans z Magdaleną Zawadzką. Poznali się na planie "Pana Wołodyjowskiego", gdzie zagrała jego ukochaną Baśkę.

Ich uczucie szybko wykroczyło poza plan filmowy, ale nie przetrwało próby czasu. W życiu młodej aktorki pojawił się Gustaw Holoubek - największy zawodowy rywal Łomnickiego. To jego wybrała i przy nim ułożyła sobie dalsze życie.

Tadeusz długo nie rozpaczał. Zapomnienia, jak zawsze, szukał w pracy. Wkrótce też poznał młodszą od niego o 26 lat studentkę teatrologii Marię Bojarską, która tak po latach opisywała życie u boku genialnego artysty:

- Poznałam potwora. Kogoś, kto na teatralnej scenie umiał wszystko. I maniaka, który upierał się, że wszystko to o wiele za mało.

Dodawała również: - Bycie z Tadeuszem było fascynujące i męczące zarazem. Intensywność i siła jego osobowości były niespotykanie wielka. Miałam wrażenie, że mieszkam nie z jednym, ale z dziesięcioma artystami.

Dlaczego Tadeusz Łomnicki wstąpił do PZP?

Do dziś wielu zastanawia się, dlaczego aktor związał się z PZPR. Bo związał się i to bardzo aktywnie, brał nawet udział w posiedzeniach Komitetu Centralnego.

- Polityką się zajmował, bo uważał, że tym może coś załatwić dla środowiska, dla teatru. Chociaż dzisiaj łatwo powiedzieć, że to było bez sensu, on naprawdę tak myślał - tłumaczył swojego kolegę Andrzej Łapicki.

Jednocześnie potrafił zachować niezależność. Gdy kiedyś kilku studentów naraziło się władzom, "Łom" (tak nazywano go w środowisku) jako rektor PWST dostał polecenie, by ich ukarać. Wezwał winnych do gabinetu, nakrzyczał na nich, a następnie… zakazał im udziału w pochodzie pierwszomajowym. Innym razem kazano mu odebrać jednemu ze studentów stypendium, formalnie wykonał decyzję władz, ale pieniądze wypłacał młodemu człowiekowi z własnej kieszeni.

Takich historii było więcej. Pokazywały, że Łomnicki był człowiekiem pełnym sprzeczności i niełatwym do jednoznacznej oceny.

Najczęściej też podkreśla się, że marzył o stworzeniu własnego teatru. I rzeczywiście - w 1976 roku otworzył Teatr na Woli, który stał się jego autorskim projektem i miejscem najważniejszych scenicznych kreacji.

Tadeusz Łomnicki: odszedł dokładnie tam, gdzie chciał być

22 lutego 1992 roku trwała próba "Króla Leara" w poznańskim Teatrze Nowym. Była to rola, o której marzył przez całe życie.

Podczas jednej ze scen wybiegł za kulisy. Usiadł na przygotowanym krześle i nagle osunął się na podłogę.

Premiera już się nie odbyła.

Łomnicki zmarł w wieku 64 lat na scenie - miejscu, któremu podporządkował całe swoje życie.

Jego ostatnimi wypowiedzianymi na próbie słowami były:

"Więc jakieś życie świta przede mną. Dalej, łapmy je, pędźmy za nim, biegiem, biegiem!"

Dziś, 99 lat od narodzin Tadeusza Łomnickiego, trudno o lepsze podsumowanie człowieka, który dla teatru był gotów poświęcić wszystko. I który nawet odszedł tak, jak żył - w świetle scenicznych reflektorów.

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Źródło: AIM
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