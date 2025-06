Najlepsze horrory na streamingu? TOP5 filmów, które nie pozwolą ci zasnąć

"Barbarzyńcy" (2022)

"Barbarzyńcy" to zdecydowanie jeden z mniej docenianych filmów dostępnych na Maxie. Ten amerykański horror z 2022 roku w reżyserii Zacha Creggera zabiera widzów do mrocznych zakątków Detroit, gdzie zwykła sytuacja - podwójna rezerwacja domu - przeradza się w koszmar. W głównych rolach występują znakomici Georgina Campbell, Bill Skarsgård i Justin Long, którzy perfekcyjnie oddają narastające napięcie między bohaterami.

"Barbarzyńcy" to historia Tess, która przyjeżdża do Detroit na rozmowę o pracę i wynajmuje dom w nieznanej jej okolicy. Na miejscu odkrywa, że ktoś inny również zarezerwował ten sam nocleg - tajemniczy mężczyzna imieniem Keith, grany przez Billa Skarsgårda. Z braku alternatyw oboje decydują się na wspólne spędzenie nocy w domu, który skrywa wiele mrocznych tajemnic. Niewinne nieporozumienie szybko przeradza się w pełen napięcia horror, a nieoczekiwane zwroty akcji sprawiają, że widz nie oderwie oczu od ekranu.

"Dziedzictwo. Hereditary" (2018)

A co jeśli demony mogą przechodzić z pokolenia na pokolenie - zupełnie jak traumy rodzinne? "Dziedzictwo. Hereditary", które zadebiutowało w kinach w 2018 roku, pokazało widzom historię z pozoru normalnej rodziny, gdzie skrywane przez seniorkę sekrety wyszły na jaw dopiero po jej śmierci i sprawiły, że życie Annie, Charlie, Petera i Steve'a zamieniło się w koszmar.

W rolach głównych w tej przejmującej produkcji wystąpili Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro i Gabriele Byrne. Za reżyserię odpowiada Ari Aster - mistrz budowania napięcia i niepokoju. Zupełnie jak w jego późniejszym dziele "Midsommar. W biały dzień" podczas seansu widz mierzy się z genialnie skomponowanymi dziwnymi kadrami, którym towarzyszy pełna niepokoju ścieżka dźwiękowa. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji nadrobić, koniecznie sprawdźcie Prime Video, gdzie film jest dostępny w ramach abonamentu.

"Mów do mnie" (2022)

"Mów do mnie" nieoczekiwanie podbiło kina i szturmem zrobiło furorę w świecie kina grozy. Produkcja opowiada o grupie przyjaciół, organizującej imprezy, podczas których łączą się z zaświatami za pomocą zabalsamowanej dłoni. Każdy, kto weźmie ją do ręki i wypowie słowa: "Mów do mnie", oddaje swoje ciało we władanie demona. Panuje tylko jedna żelazna zasada: kontakt nie może przekroczyć 90 sekund. Gdy jeden z uczestników zabawy łamie zasady, życie każdego z nich zamieni się w koszmar.

Reżyserzy "Mów do mnie!" od pierwszego pokazu filmu odebrali telefony m.in. od Jordana Peele'a, Stevena Spielberga, Ariego Astera, Stephena Kinga czy też Sama Raimiego z gratulacjami za udany debiut. Wielu fanów kina grozy jednogłośnie stwierdziło, że jest to jeden z najlepszych strasznych filmów ostatnich lat. Film charakteryzuje się świetnie zrealizowanymi ujęciami i wciągającą grą aktorską. Koniecznie trzeba go nadrobić - można go obejrzeć w ramach abonamentu na Prime Video.

"To my" (2019)

Jordan Peele już od dłuższego czasu uważany jest za jednego z najlepszych współczesnych twórców filmów grozy. Jego dzieła przesiąknięte są ukrytymi znaczeniami, odniesieniami do popkultury i po prostu genialną grą aktorską. "To my" z 2019 roku pokazuje historię rodziny Wilsonów, którzy przyjeżdżają na wakacje, by odpocząć, lecz przeszłość głównej bohaterki sprawia, że ich wypad nie zakończy się dobrze. Okazuje się, że każdy z nich ma swojego sobowtóra, który będzie dążył do "przecięcia" więzi, by być wolnym.

Ten seans utrzyma was na skraju fotela do ostatniej minuty. Nikt tak nie buduje napięcia, jak Jordan Peele, który w "To my" postanowił ukryć wiele odniesień do Michaela Jacksona i nie tylko. Na ekranie występuje plejada gwiazd z Lupitą Nyong'o na czele. Dla użytkowników Netfliksa mamy dobrą wiadomość, bo film można obejrzeć w serwisie w ramach abonamentu!

"Ma" (2019)

Naszą ostatnią propozycją na niezapomniany seans jest film z 2019 roku, który obecnie dostępny jest w ofercie Netfliksa. "Ma" pokazuje historię samotnej kobiety, która udostępnia część swojego domu, by nastolatkowie mogli robić imprezy. Młodzi ludzie nie wiedzą jednak, że grana przez Octavię Spencer Sue Ann skrywa zupełnie inne intencje.

"Ma" to film producenta "Uciekaj" oraz "Śmierć nadejdzie dziś". Porwał widzów nie tylko oryginalną fabułą i przewrotnością, lecz także genialną obsadą. Obok Spencer na ekranie widzimy Dianę SIlvers, Juliette Lewis, Luke'a Evansa, McKaley Miller oraz Missi Pyle. Po tym filmie na pewno ciężko będzie zasnąć!

