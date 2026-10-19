"NAZA": najbardziej kontrowersyjny film roku

Najdłużej oklaskiwany film ostatniego festiwalu w Wenecji. Nagroda Specjalna Jury i entuzjastyczne recenzje w światowych mediach. Nowy film zdobywców Oscara za "Nie chcemy innej ziemi", otwiera się w nowym oknie Yuvala Abrahama i Rachel Szor jest produkowany przez Jonathana Glazera, który w swojej oscarowej "Strefie interesów" pokazał, na czym polega znieczulica w czasach zbrodni przeciwko ludzkości. "NAZA", otwiera się w nowym oknie dotyka tego samego tematu. Tyle, że naród, który doświadczył "shoah", dziś jest na najlepszej drodze do tego, by wejść w buty "tego" zła. Tego samego, przed którym współcześni Żydzi cały czas uciekają. Agnieszka Holland mówiąc, że szczepionka holokaustu przestała dziś działać, trafia w sedno. "NAZA" pokazuje, dlaczego tak się dzieje.

Holland wzięła w obronę twórców filmu podczas tegorocznego festiwalu w Gdyni. Spotkał ją za to ostry atak ze strony tych, którzy uważają, że każda krytyka działania państwa Izrael jest antysemityzmem. Reżyserka "Europa Europa", czyli jednego z największych arcydzieł o holokauście, oskarżona o antysemityzm? To tylko pokazuje do jakiego szaleństwa doszliśmy w debacie o wojnie w Strefie Gazy. Holland broniła twórców filmu, którym ministrowie rządu Izraela odmawiają prawa do bycia obywatelami kraju. Pojawiają się nawet zapowiedzi odebrania im obywatelstwa.

O działaniach izraelskiej armii w Strefie Gazy nie opowiadają Palestyńczycy, ale Żydzi

"NAZA" to hebrajskie określenie stosowane w armii, które oznacza "szkody uboczne", czyli przewidywaną liczbę niewinnych ofiar cywilnych, podczas likwidacji jakiegoś celu czy osób uważanych za terrorystów. Film Yuvala Abrahama i Rachel Szor opiera się na publikacjach m.in. "The Guardian" (to jeden z producentów filmu), w których 24 osoby związane z izraelską armią i służbami wywiadowczymi opowiadają o procedurach, jakie stoją za cierpieniem Palestyńczyków. To bardzo ważna kwestia. O działaniach izraelskiej armii w Strefie Gazy nie opowiadają Palestyńczycy, ale sami Żydzi.

Dlatego "NAZA" tak rozwścieczyła obrońców tego, jak Izrael odpowiedział na haniebny atak Hamasu 7 października 2023 roku. Nie powinniśmy zapominać, kto rozpoczął obecny akt dramatu na Bliskim Wschodzie. Nie da się usprawiedliwić działań terrorystów z Hamasu tamtego koszmarnego dnia.

Polecam obejrzenie ostatniego sezonu "Faudy", która nadal jest elementem izraelskiej narracji w popkulturze, ale akurat odcinki pokazujące ten atak nie mają politycznego i propagandowego wymiaru. Bojownicy Hamasu zabijali niewinne kobiety, dzieci i dokonywali bestialstwa, którego uzasadniać nie może nawet ktoś, kto uważa się za antysyjonistę. To było czyste barbarzyństwo. Izrael miał prawo odpowiedzieć. Tylko w jaki sposób? Dokonując masowych mordów na ludności cywilnej, co radykalnie potępił nawet były premier Izraela (uważany zresztą kiedyś za prawicowego jastrzębia) Ehud Olmert. On użył nawet słowa "eksterminacja".

Kadr z filmu "NAZA" So FILMS materiały dystrybutora

"NAZA" to krzyk rozpaczy

Krytycy "NAZY" zarzucają jej twórcom, że rozmawiają z sygnalistami, którzy mają niewidoczną twarz (ciekawe ujęcia w półcieniu kręcone na dachach budynków w Tel Awiwie) i zmieniony głos. To zarzut absurdalny. Żaden czynny żołnierz nie opowiadałby takich rzeczy bez ochrony.

"NAZA" to krzyk rozpaczy ludzi, którzy mają dosyć uczestniczenia w procesie zabijania całych palestyńskich rodzin, ale nadal chcą służyć swojej ojczyźnie. Izraelska armia odrzuca oskarżenia, że w procesie eliminacji bojowników Hamasu celowo poświęca się cywili. Nie wiem, czy armia izraelska wykorzystuje bezduszną AI do identyfikowania celów militarnych i dopuszcza, że można zabić dzisiętki albo i setki osób, by dopaść jednego terrorystę. Nie potrafię roztrzygnąć, czy rozmówcy twórców "NAZA" mówią prawdę, czy nie. Jednak bezsprzecznie cywilie w Strefie Gazy są zabijani. Masowo i bezwględnie.

Mnie w "NAZA" interesuje bardziej to, co izraelscy żołnierze mówią o swoich odczuciach. To ludzie, którzy zostali wychowani w kulcie pamięci o holokauście. W jednej ze scen pojawia się na ulicznym telebimie dokument "Shoah" Clauda Lanzmanna z 1985 roku. Ten ponad 9-godzinny film jest elementem historycznej polityki Izraela, który kształtuje percepcje kolejnych pokoleń Żydów przekonanych o wyjątkowości własnego cierpienia. Jeden z żołnierzy w "NAZA" mówi, że w liceum przyjeżdżał do Polski oglądać niemieckie obozy koncentracyjnie i zawsze zastanawiał się, jak to możliwe, że tuż obok ludzie żyli spokojnie. "Już teraz to rozumiem" - gorzko przyznaje. Cóż, nie przez przypadek reżyser "Strefy interesów" zaangażował się w powstanie tej produkcji.

"NAZA" [trailer] materiały dystrybutora

Opowieść o ludziach uwikłanych w system, którego się wstydzą

To nie jest opowieść o banalności zła, choć przywoływanie słów Hanny Arendt wydaje się być tutaj trafne. "NAZA" kończy się sceną płaczącego ojca, który szuka pod gruzami domu w Strefie Gazy swojej córeczki. Taka sama scena mogłaby się pojawić w kibucu 7 października 2023 roku, ale ojcem byłby Izraelczyk. Wojna i jej demony właśnie tak wyglądają. Możemy się długo spierać o to, czy Izrael robi to samo, co alianci bombardujący niemieckich cywili w Dreźnie i Amerykanie zrzucający bombę atomową na Japonię. Nie o to chodzi w tym filmie.

"NAZA" to opowieść o ludziach uwikłanych w krwawy system, którego się wstydzą. Oni chcę go zmienić. Dlatego ten film nie wywoła antysemickich nastrojów. On pokazuje, że są Żydzi, którzy nie godzą się na tak pojętą zemstę ich własnego kraju. To co robi Izrael w Strefie Gazy, to nie "oko za oko". To cała głowa za oko. Zło wygrywa, gdy przyzwoici ludzie odwracają głowę. Ci Żydzi głowy już nie chcą odwracać.

8/10

"NAZA", otwiera się w nowym oknie, reż. Rachel Szor i Yuval Abraham, Wielka Brytania, USA 2026, dystrybucja: So FILMS, polska premiera kinowa: 23 października 2026 roku.