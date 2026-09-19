To będzie najgłośniejszy film roku? Twórcy nie boją się kontrowersji

"The Social Reckoning: W sieci konsekwencji" to kolejny po "The Social Network" film opowiadający historię założyciela firmy Meta, miliardera Marka Zuckerberga. Tym razem twórcy skupią się jednak nie na samej postaci przedsiębiorcy, a na głośnej serii reportaży autorstwa Frances Haugen, młodej inżynierki z Facebooka, która ujawniła kulisy działań potężnego portalu społecznościowego.

W głównych rolach wystąpią m.in. Jeremy Allen White, który zagra reportera Wall Street Journal Jeffa Horowitza i Mikey Madison, którą zobaczymy w roli Frances Haugen. W Marka Zuckerberga wcieli się gwiazdor "Sukcesji" Jeremy Strong. Szef Mety będzie jedynym bohaterem "The Social Network", który pojawi się w nadchodzącej kontynuacji.

"The Social Reckoning": dlaczego David Fincher nie wyreżyserował sequela?

Twórcy opisują "The Social Reckoning" jako jeden z najbardziej politycznych i sensacyjnych filmów 2026 roku. Reżyserem dzieła jest wielokrotnie nagradzany hollywoodzki scenarzysta i filmowiec Aaron Sorkin, autor dialogów do poprzedniego filmu o Zuckerbergu. Fani długo zastanawiali się jednak, czemu to on, a nie David Fincher stanął za kamerą kontynuacji. Reżyser odpowiedział na to pytanie w najnowszym wywiadzie dla magazynu IndieWire.

"Byłem drugim wyborem co do reżyserii. Chciałem, żeby David [Fincher] reżyserował, ale nie mógł" - wyjawił Sorkin. Jak tłumaczył, twórca "The Social Network" był wówczas zaangażowany w inny głośny projekt.

"[Fincher] miał umowę na wyłączność z Netfliksem i reżyserował 'The Further Mis-Adventures of Cliff Booth', który wyjdzie później w tym roku. Nawet gdyby jakimś cudem uzyskał zgodę od Netfliksa, żeby kręcić dla Sony, nie chciałem, żeby 'The Social Reckoning' miał premierę rok po wyborach połówkowych. Zależało mi na premierze teraz" - podkreślił.

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Gwiazdorska obsada, nośny temat. Nadchodzi "The Social Reckoning"

Dopytywany o to, czy "The Social Reckoning" jest bezpośrednią kontynuacją historii z "The Social Network", stanowczo zaprzeczył, mówiąc, że jest to "po prostu kolejny film o Facebooku", który powstał w duchu kultowej biografii autorstwa Davida Finchera. Twórca "Fight Clubu" był zresztą pierwszą osobą, której Sorkin dał do przeczytania scenariusz.

"Był bardzo entuzjastycznie nastawiony, wspierał mnie i mówił, że realizacja tego filmu nie będzie trudna (...)" - zdradził w rozmowie z IndieWire.

Sorkin przyznał, że zagłębiając się w życiorys Frances Haugen, czytając jej książkę i poznając mechanizmy algorytmów Facebooka, był zszokowany i zapragnął podzielić się tym ze światem. "To, co się dzieje, jest naprawdę niebezpieczne. 'The Social Reckoning' opowiada o roli Facebooka w szerzeniu się ekstremizmu, podziałów społecznych i skrajnej polaryzacji politycznej w tym kraju" - dodał, mając na myśli Stany Zjednoczone.

"The Social Reckoming: W sieci konsekwencji" wejdzie do kin 9 października.